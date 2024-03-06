10 Pengobatan Rumahan untuk Redakan Hidung Tersumbat

HIDUNG tersumbat adalah kondisi yang umum terjadi saat sedang flu. Tentunya kondisi ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

Hidung tersumbat dapat terjadi ketika saluran hidung mengalami pembengkakan akibat jaringan pembuluh darah pada hidung yang terinfeksi dan saraf hidung terstimulasi. Kondisi ini menyebabkan katup terbuka yang mengakibatkan darah lebih banyak masuk ke hidung.

Namun, tidak perlu khawatir meskipun ada berbagai obat-obatan yang tersedia di pasaran, pengobatan rumahan juga bisa menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi hidung tersumbat. Melansir pada PharmEasy, Selasa (5/3/2024) berikut 10 cara sederhana untuk meredakan hidung tersumbat.

1. Menghirup Uap

Menghirup uap merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk membantu membersihkan saluran pernapasan dan meredakan hidung tersumbat.

Caranya cukup sederhanya, ambil uap dengan menuangkan air panas ke dalam mangkuk dan meletakkan handuk di atas kepala untuk menghirup uapnya. Anda juga bisa menambahkan ramuan antiseptik seperti biji pepermint kedalam rebusan air panas untuk meningkatkan efektivitasnya.

2. Kompres hangat

Menempelkan handuk yang direndam air hangat atau kantong air panas yang dubungkus dengan kain ke daerah hidung selama beberapa menit juga dapat membantu meredakan hidung tersumbat.

3. Jahe

Anda bisa menggunakan jahe sebagai kompresor. Maka dari itu rebus dua gelas air dengan potongan jahe di dalamnya. Rendam kain lap bersih ke dalam air rebusan dan letakkan di wajah selama 15 menit. Selain itu, Teh jahe juga bisa meredakan hidung tersumbat secara instan dengan meminumnya sebanyak tiga kali sehari.

4. Madu

Mencampurkan dua sendok makan madu dengan secangkir air hangat, susu, ataupun teh dapat membantu meredakan gejala dan membersihkan saluran hidung yang tersumbat.

5. Bawang putih

Bawang putih dapat membantu dalam produksi antibodi yang dapat melawan keluhan pernapasan. Anda bisa menambahkan beberapa siung bawang putih atau bawang putih tumbuk ke dalam sup panas setidaknya dua kali sehari.

6. Ekstrak Jeruk Bali

Menghirup uap air panas yang telah ditambahkan beberapa tetes ekstrak jeruk bali dapat membantu meredakan hidung tersumbat. Sumber kaya akan vitamin C dan antioksidan yang terkandung di dalamnya bekerja sebagai agen anti alergi dan dapat meningkatkan kekebalan Anda.