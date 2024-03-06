Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sebelum Meninggal Dunia Polo Ngaku Pernah Alami Koma Selama 8 Hari

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |15:16 WIB
Sebelum Meninggal Dunia Polo Ngaku Pernah Alami Koma Selama 8 Hari
Polo Srimulat pernah alami koma selama 8 hari. (Foto: Instagram @polo_srimulat)
A
A
A

PERSONEL grup lawak Srimulat, Christian Barata Nugroho alias Polo ternyata sempat mengalami koma pada Juli 2020 sebelum mengembuskan nafas terakhirnya hari ini, Rabu, (6/4/2024).

Hal tersebut sempat dia ungkapkan ketika menjadi bintang tamu di Youtube Basuki Surodjo. Di kesempatan tersebut, Polo membeberkan cerita bagaimana dia akhirnya mengalami koma. Menurut Polo, koma yang dialaminya bukan kejadian koma pada umumnya. Sebab, dia mengalami koma karena pengaruh medis yang dialami saat itu.

“Saya nggak merasakan apa-apa, kaya orang tidur aja. Bangun, lah proses mulai bangun ini kan karena ada pengaruh medis, pengaruh bius, pengaruh segala macam,” ujar Polo, dilansir dari akun YouTube Basuki Surodjo.

Polo Srimulat

Polo mengungkapkan, koma yang dialaminya saat itu karena dia harus menjalani sejumlah prosedur medis. Salah satunya pemasangan ventilator. Bahkan, dia harus mengalami proses koma itu selama delapan hari.

“Karena proses koma saya bukan koma yang karena memang koma. Ya karena ditidurkan, jadi oleh dokter ditidurkan oleh karena apa?,” katanya.

“Oleh karena napas saya berat banget sehingga harus dipasang ventilator. Harus dipasang alat bantu bernapas. Kalau kondisi saya dalam sadar, kan nggak sanggup dipasang ini itu. Jadi ditidurkan selama delapan hari,” ujarnya.

Sebagai informasi, Polo dinyatakan meninggal dunia hari ini, Rabu (6/4/2024). Kabar duka ini disampaikan langsung oleh rekan sejawat almarhum, Tessy. Saat dikonfirmasi, Tessy membenarkan kalau Polo baru saja mengembuskan napas terakhirnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
