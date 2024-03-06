Advertisement
TRAVEL

Mengenal Hyena, Musuh Bebuyutan Singa di Alam Liar yang Bisa Tertawa

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |17:38 WIB
Mengenal Hyena, Musuh Bebuyutan Singa di Alam Liar yang Bisa Tertawa
Hyena, musuh bebuyutan singa di alam liar (Foto: Instagram/@pascalmaranus)
HYENA menjadi hewan buas yang sangat disegani di alam liar. Pasalnya, hewan ini mampu mengalahkan singa di alam liar.

Ia juga kerap mencuri hasil buruan hewan lain seperti macan tutul dan cheetah. Uniknya, hewan karnivora yang dikenal sangat agresif ini bisa tertawa loh.

Hyena adalah salah satu spesies mamalia yang menjadi predator puncak di alam liar. Hewan ini memiliki tiga jenis yang berbeda, yakni hyena belang, hyena tutul, dan hyena coklat.

Hyena memiliki habitat utama di padang savana di Afrika. Mereka merupakan predator puncak yang suka memburu hewan-hewan herbivora seperti rusa dan sejenisnya. Melansir African Wildlife, Rabu (6/3/2024) selain berburu, hyena juga merupakan hewan 'pemulung'.

Mereka tidak pilih-pilih soal makanan. Mulai dari hewan besar, bangkai, tulang, bahan nabati, hingga kotoran hewan lain yang dirasa mereka dapat dikonsumsi maka akan dilahapnya.

Hyena

(Foto: Instagram/@bwmphoto)

Rahang dan saluran pencernaan mereka juga sangat kuat sehingga mampu memproses tulang sekalipun.

Fakta lain soal hyena, mereka dikenal bisa tertawa. Itu merupakan sebuah lolongan bagi para hyena untuk memberitahukan kepada koloninya tentang adanya sumber makanan.

Mengutip Wonderopolis, hyena mengeluarkan lolongan seperti suara terkekeh untuk berkomunikasi dan mengungkapkan rasa frustrasi, kegembiraan, maupun ketakutan. Suara terkekeh ini paling sering terdengar saat hyena berburu secara berkelompok.

Tawa hyena ini menjadi tanda bahwa salah seekor hyena berhasil membunuh hewan buruan atau malah sebaliknya, ia diserang.

