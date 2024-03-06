Kemenparekraf Perkuat Kolaborasi dengan Pengembang Pokemon Go Promosikan Pariwisata Indonesia

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terus memperkuat kolaborasi dengan pengembang gim Pokemon GO di Jepang, Niantic, dalam upaya mempromosikan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) Indonesia di pasar internasional.

Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno pun mengapresiasi Niantic yang turut mempromosikan potensi parekraf Indonesia melalui rangkaian event Pikachu Indonesia Journey sejak diluncurkannya pada 11 Januari 2024.

"Saya berharap Pikachu Indonesia Journey dapat memberikan program peningkatan kapasitas untuk developer gim terbaik di Indonesia, bekerja sama dengan Google dan Microsoft untuk melakukan pitch evaluation," ujar Sandi dalam pertemuan dengan Vice President of Emerging Markets Niantic, Omar Tellez di Tokyo, Jepang, Senin, 4 Maret 2024.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Menurutnya, Pikachu Indonesia Journey yang digelar di Bali, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta ini dinilai mampu meningkatkan kapasitas pengembang gim Indonesia serta promosi Pikachu dengan nuansa lokal Indonesia.

Terlebih, event Pikachu Indonesia Journey: Bali yang digelar pada 2-3 Maret 2024 berhasil mencapai angka penjualan tiket 13.151 orang dan 90 persen pengunjungnya adalah wisatawan mancanegara yang berasal dari 36 negara.

"Jadi kami berharap event selanjutnya dapat menarik lebih banyak audiens untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, kami tertarik untuk memperkuat kolaborasi ini dengan Niantic," sebutnya.