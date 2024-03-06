Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kemenparekraf Perkuat Kolaborasi dengan Pengembang Pokemon Go Promosikan Pariwisata Indonesia

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |16:04 WIB
Kemenparekraf Perkuat Kolaborasi dengan Pengembang Pokemon Go Promosikan Pariwisata Indonesia
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno dan Vice President of Emerging Markets Niantic, Omar Tellez (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terus memperkuat kolaborasi dengan pengembang gim Pokemon GO di Jepang, Niantic, dalam upaya mempromosikan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) Indonesia di pasar internasional.

Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno pun mengapresiasi Niantic yang turut mempromosikan potensi parekraf Indonesia melalui rangkaian event Pikachu Indonesia Journey sejak diluncurkannya pada 11 Januari 2024.

"Saya berharap Pikachu Indonesia Journey dapat memberikan program peningkatan kapasitas untuk developer gim terbaik di Indonesia, bekerja sama dengan Google dan Microsoft untuk melakukan pitch evaluation," ujar Sandi dalam pertemuan dengan Vice President of Emerging Markets Niantic, Omar Tellez di Tokyo, Jepang, Senin, 4 Maret 2024.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Menurutnya, Pikachu Indonesia Journey yang digelar di Bali, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta ini dinilai mampu meningkatkan kapasitas pengembang gim Indonesia serta promosi Pikachu dengan nuansa lokal Indonesia.

Terlebih, event Pikachu Indonesia Journey: Bali yang digelar pada 2-3 Maret 2024 berhasil mencapai angka penjualan tiket 13.151 orang dan 90 persen pengunjungnya adalah wisatawan mancanegara yang berasal dari 36 negara.

"Jadi kami berharap event selanjutnya dapat menarik lebih banyak audiens untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, kami tertarik untuk memperkuat kolaborasi ini dengan Niantic," sebutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement