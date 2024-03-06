Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jajaki Peluang Kolaborasi, Otorita Labuan Bajo Audiensi dengan KBRI Kazakhstan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |11:28 WIB
Jajaki Peluang Kolaborasi, Otorita Labuan Bajo Audiensi dengan KBRI Kazakhstan
Labuan Bajo, NTT (Foto: Instagram/@jhon_indon)
A
A
A

BADAN Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) membuka peluang bagi wisatawan mancanegara (wisman) dari Kazakhstan untuk meningkatkan pariwisata di kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu dilakukan melalui kerja sama dengan lintas stakeholder baik di lokal, nasional, maupun internasional, lewat pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan di Labuan Bajo pada akhir Februari lalu.

Program kolaborasi ini dilakukan guna mempromosikan Labuan Bajo ke pasar wisatawan Kazakhstan.

Terlebih, pada 2023, kunjungan wisman dari Kazakhstan ke Indonesia meningkat menjadi 7.308 kunjungan, dari yang awalnya hanya 1.878 kunjungan pada 2022.

Peningkatan kunjungan turis dari Kazakhstan ini lantas diharapkan dapat menjadi ceruk bagi kunjungan pariwisata Labuan Bajo.

Infografis Labuan Bajo

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, pada tahun 2023 itu terjadi peningkatan kunjungan wisatawan yang sangat signifikan dari Kazakhstan ke Indonesia yaitu dari 1.878 pada 2022 menjadi 7.308 kunjungan pada 2023,” ujar Plt. Direktur Utama BPOLBF, Frans Teguh.

“Kami berharap, tahun ini kunjungan wisatawan Kazakhstan juga terdistribusi ke Labuan Bajo. Sehingga kerja sama promosi Labuan Bajo ke masyarakat Kazakhstan sangat penting untuk dilakukan,” tambah dia.

Pada kesempatan tersebut, BPOLBF juga menawarkan kerja sama untuk kegiatan Famtrip Kazakhstan di Labuan Bajo.

Telusuri berita women lainnya
