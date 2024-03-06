Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Fakta Black Mamba, Ular Beracun Paling Mematikan di Dunia

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |10:51 WIB
5 Fakta Black Mamba, Ular Beracun Paling Mematikan di Dunia
Ular Black Mamba (Foto: Instagram/@jmsnakes)
A
A
A

MAMBA hitam atau black mamba ialah ular berbisa yang sering dijumpai di daerah sub-Sahara Afrika.

Ular ini menarik perhatian dengan keanggunan tubuhnya yang ramping dan kulitnya berwarna sebaliknya dibanding hitam. Nama 'mamba' berasal dari bahasa Zulu, yaitu 'imbamba'.

Dinamakan sesuai dengan warna mulutnya yang hitam pekat, mamba hitam memiliki reputasi yang tepat sebagai pemburu paling agresif dan mematikan.

Ular ini sering dianggap sebagai salah satu ular paling mematikan di dunia dan dapat membunuh dengan efisiensi yang luar biasa.

Terdapat banyak fakta mengenai ular berbisa ini, berikut lima di antaranya sebagaimana dilansir dari laman Animal Corner.

1. Paling mematikan di dunia

Ular black mamba, atau yang secara ilmiah dikenal sebagai dendroaspis polylepis, merupakan salah satu spesies ular yang menarik perhatian para ahli dan pengamat alam.

Ular ini tidak hanya dikenal karena keindahan kulitnya yang berkilauan, tetapi juga karena statusnya sebagai salah satu ular paling berbisa dan mematikan di dunia.

Secara geografis, mereka tersebar luas di wilayah Afrika Timur, mulai dari selatan Ethiopia hingga ke barat daya Afrika. Di habitat alaminya, mereka cenderung ditemukan di semak belukar, meskipun

kemampuan adaptasi mereka memungkinkan untuk hidup di semak-semak dan pepohonan kecil.

2. Gerakan cepat dan gesit

Ular black mamba dikenal dengan sejumlah nama seperti mamba bermulut hitam, mamba cokelat selatan, atau mamba swart.

Ular Black Mamba

(Foto: Instagram/@kingstoninthewild)

Meskipun warna kulit mereka berkisar dari abu-abu hingga zaitun, mereka mendapatkan nama dari warna hitam di dalam mulut mereka.

Fitur ini menjadi salah satu ciri khas yang membedakan mereka dari spesies ular lainnya. Secara fisik, ular black mamba dewasa memiliki panjang rata-rata sekitar 2,5 meter, namun panjang maksimumnya bisa mencapai 4,5 meter, menjadikannya salah satu ular terbesar di Afrika.

Selain ukuran tubuh yang imposan, kecepatan adalah salah satu keunggulan utama ular black mamba, dapat bergerak hingga 20 kilometer per jam, menjadikannya salah satu ular yang paling gesit di dunia.

3. Perilaku dan pola makan

Ular black mamba adalah pemangsa yang sangat efisien. Mereka aktif berburu baik siang maupun malam hari, mencari mangsa di antara semak-semak atau melintasi tanah yang kasar.

Ular ini memiliki pola makan yang beragam, mulai dari hewan kecil seperti hewan pengerat hingga burung dan bahkan kadal.

Saat berburu, mereka menggunakan gigitan mematikan untuk melumpuhkan mangsanya. Ular black mamba dikenal sebagai predator yang sangat berani dan agresif saat merasa terancam atau saat melindungi sarangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/406/3096743/melihat_bayi_bayi_satwa_langka_yang_lahir_di_bogor-lKWA_large.jpg
Melihat Bayi-Bayi Satwa Langka yang Lahir di Bogor, Singa hingga Owa Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/406/3020134/hiu_macan-8hiY_large.JPG
Hiu Macan Muntahkan Hewan Berduri Mirip Landak Bikin Kaget Ilmuwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/406/3013624/ternyata-ini-alasan-ular-king-kobra-punya-racun-paling-mematikan-di-dunia-O0iYsUeVzz.jpg
Ternyata Ini Alasan Ular King Kobra Punya Racun Paling Mematikan di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011841/bernyali-besar-benarkah-garangan-kebal-dengan-racun-ular-kobra-VDU1Iqri7G.JPG
Bernyali Besar, Benarkah Garangan Kebal dengan Racun Ular Kobra?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/406/3008920/mengenal-ular-kadut-sang-predator-air-yang-pemalu-zr4Yq40QNB.JPG
Mengenal Ular Kadut, Sang Predator Air yang Pemalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/406/3008140/lebih-ngeri-dari-piranha-ikan-mungil-ini-suka-masuk-ke-alat-vital-manusia-tSKGO2PKHp.JPG
Lebih Ngeri dari Piranha, Ikan Mungil Ini Suka Masuk ke Alat Vital Manusia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement