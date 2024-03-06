Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bahas Kerja Sama Pariwisata Berkelanjutan dengan AJC, Ini Harapan Sandiaga Uno

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |09:01 WIB
Bahas Kerja Sama Pariwisata Berkelanjutan dengan AJC, Ini Harapan Sandiaga Uno
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno/Kiri (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Jepang melakukan pertemuan dengan Secretary General of ASEAN-Japan Centre (AJC), Dr. Kunihiko Chris Hirabayashi guna menjajaki kerja sama pengembangan pariwisata khususnya pariwisata berkelanjutan.

Sandi mengatakan, saat ini Indonesia sedang menggenjot pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkonsep pada pariwisata hijau dan berkelanjutan.

“Sehingga Indonesia berharap dapat bekerja sama dengan AJC untuk sharing best practice terkait sustainable tourism dan rural tourism,” ujarnya saat mengunjungi kantor ASEAN-Japan Centre di Tokyo, Senin, 4 Maret 2024, mengutip website Kemenparekraf.

Menparekraf menjelaskan bahwa Kemenparekraf/Baparekraf juga mengembangkan desa wisata sebagai salah satu program utama.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan tahun ini adalah ASEAN Tourism Village untuk mempromosikan dan meningkatkan pemberdayaan desa wisata.

“Indonesia berharap AJC dapat memberikan dukungan untuk penyelenggaraan ASEAN Tourism Village tersebut,” kata Menparekraf Sandiaga.

Menparekraf Sandiaga juga menawarkan peluang kerja sama capacity building untuk mendukung percepatan industri gim nasional.

“Indonesia baru saja meresmikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional. Oleh karena itu, kami menawarkan peluang kerja sama capacity building untuk mendukung percepatan industri gim nasional,” kata Menparekraf.

