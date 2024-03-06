Dihadiri Peziarah Timur Tengah, Yuk Intip Tradisi Ziarah Kubro Sambut Ramadhan di Palembang

PULUHAN ribu orang menghadiri puncak ziarah kubro atau tradisi ziarah kubur 10 hari menjelang bulan suci Ramadhan di Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut telah berlangsung selama tiga hari yakni 1-3 Maret 2024.

Ziarah kubro ini juga turut dihadiri para peziarah tamu dari Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Yaman.

Selain itu, ribuan peziarah dari sejumlah provinsi di Tanah Air, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Kepulauan Bangka Belitung juga ikut meramaikan tradisi ini.

(Foto: Instagram/@bakohumaspalembang.kominfo)

Tradisi ziarah kubro merupakan event rutin setiap tahun yang digelar masyarakat muslim Kota Palembang khususnya dari kalangan ulama dan habaib pada 10 hari terakhir bulan Syaban.

Para peziarah mengunjungi makam para ulama terkemuka di Kota Palembang di antaranya makam para habaib di daerah Kambang Koci, Kawah Tekurep hingga pemakaman ulama di Telaga Swidak.

Mengutip Antaranews, ulama penyebar agama Islam yang dimakamkan di Kambang Koci di antaranya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhor, Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Abdul Qodir bin Ahmad Assegaf, serta beberapa habib terkemuka lainnya.