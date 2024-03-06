Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sambangi Negeri Sakura, Sandiaga Jajaki Kerja Sama Pariwisata dengan Japan Tourism Agency

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |07:41 WIB
Sambangi Negeri Sakura, Sandiaga Jajaki Kerja Sama Pariwisata dengan Japan Tourism Agency
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno dan Komisaris Japan Tourism Agency, Ichiro Takahashi (Foto: dok. Kemenparekraf)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menggelar pertemuan dengan perwakilan Japan Tourism Agency untuk membahas peluang kerja sama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) agar dapat mendongkrak pergerakan wisatawan antara ke dua negara.

Sandi mengaku terkesan dengan cara Jepang mengemas event berskala internasional seperti olimpiade dan konser Taylor Swift. Juga outbond Jepang yang berkualitas, implementasi green tourism, dan community based tourism.

"Indonesia belajar banyak dari Jepang. Terutama mengenai JETRO (Japan External Trade Organization) yang mempromosikan skema satu desa, satu produk," ujarnya dalam bilateral meeting di Kantor Japan Tourism Agency, Jepang, Senin, 4 Maret 2024 seperti dikutip dari website Kemenparekraf.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Sementara di sisi lain, Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia saat ini juga sedang terus mempromosikan destinasi unggulan di luar Bali seperti Labuan Bajo dan Yogyakarta. Agar pergerakan wisatawan lebih merata ke daerah lainnya.

Jepang sendiri menjadi salah satu negara dengan kontribusi kunjungan wisatawan cukup banyak ke Indonesia. Pada tahun 2023 tercatat ada lebih dari 220 ribu kunjungan turis dari negara itu.

Dirinya memproyeksikan kunjungan wisman asal Jepang pada 2024 ini akan semakin meningkat hingga 500 ribu kunjungan. Sehingga untuk mencapai target tersebut, maka diperlukan langkah-langkah kolaboratif dengan Jepang Tourism Agency.

"Tentunya diperkuat juga dengan kerangka kerja sama seperti MoC (Memorandum of Cooperation) atau MoU (Memorandum of Understanding) antara Jepang-Indonesia, sehingga mendorong adanya manfaat bagi kedua negara," papar dia.

