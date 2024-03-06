Sandiaga: Tokyo Marathon 2024 Jadi Inspirasi Sport Tourism di Indonesia

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, kesuksesan Tokyo Marathon 2024 di Jepang yang diikuti lebih dari 38 ribu peserta dari berbagai negara bisa menjadi inspirasi dan penyemangat sekaligus tolak ukur penyelenggaraan event berbasis olahraga dalam menarik kunjungan wisatawan ke Indonesia.

Menurut dia, keikutsertaannya di ajang Tokyo Marathon 2024 beberapa hari lalu bukan sekadar berpartisipasi namun juga belajar lebih jauh tentang penyelenggaraan salah satu dari enam lomba lari yang masuk dalam World Marathon Majors tersebut.

"Indonesia ingin belajar dari Jepang atas keberhasilan Tokyo Marathon 2024 yang merupakan salah satu event olahraga pariwisata terbaik di dunia," kata Sandi, mengutip laman Kemenparekraf.

Wisata berbasis olahraga (sport tourism) merupakan salah satu pasar di sektor pariwisata yang terus tumbuh terutama pascapandemi.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Berdasarkan data, wisata olahraga menyumbang sekitar 10 persen terhadap belanja pariwisata global dan diperkirakan tumbuh sebesar 17,5 persen dari tahun 2023 hingga 2030.

Sementara di Indonesia potensi sport tourism pada 2024 diperkirakan bisa mencapai Rp19 triliun. Hal ini ditopang oleh potensi alam yang indah, kontur alam yang bervariasi, serta wilayah yang luas serta ragam budaya dan keramahan masyarakat menjadikan Indonesia sangat tepat dalam penyelenggaraan sport tourism.