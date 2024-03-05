SATU Indonesia Awards 2024 Kembali Digelar, Berikut Syarat Jadi Peserta

ASTRA kembali menggelar SATU Indonesia Awards tahun 2024. Acara ini merupakan langkah nyata dari Grup Astra untuk turut berperan aktif serta memberikan kontribusi demi meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia melalui karsa, cipta, dan karya terpadu untuk memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Chief of Corporate Affairs Astra, Riza Deliansyah menjelaskan tema besar tahun ini adalah "Bersama, Berkarya, Berkelanjutan". Dengan tema ini, generasi muda diharapkan dapat terus memberikan perubahan yang besar bagi masyarakat sekitarnya secara konsisten dan berkesinambungan.

“Kami berharap dapat semakin banyak menjaring dan mengapresiasi anak muda inspiratif bangsa yang senantiasa semangat membangun negeri bersama, berkarya, berkelanjutan untuk hari ini dan masa depan Indonesia,” ujar Riza Deliansyah dalam Kick Off 15th SATU Indonesia Awards 2024, baru-baru ini.

Dalam acara tersebut juga kehadiran salah satu pemenang dari SATU Indonesia Awards 2023, yaitu Rengkuh Banyu Mahandaru yang memanfaatkan pelepah pohon pinang menjadi kemasan makanan yang ramah lingkungan.

Setelah mendapat bantuan dari Astra, kini perusahaan bernama Plepah itu bisa memproduksi 200 pcs dan mendapat keuntungan lebih dari Rp600 juta per bulan.

“Bisnis ini juga dapat membantu para petani mendapat penghasilan tambahan sehingga lebih sejahtera,” katanya.

Untuk kembali meningkatkan semangat anak muda lebih kratif dan produktif, SATU Indonesia Awards tahun ini dihadirkan dengan semangat baru yaitu peleburan kategori kelompok dan individu di bidang Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Kewirausahaan, dan Teknologi.