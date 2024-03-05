Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

SATU Indonesia Awards 2024 Kembali Digelar, Berikut Syarat Jadi Peserta

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |17:13 WIB
SATU Indonesia Awards 2024 Kembali Digelar, Berikut Syarat Jadi Peserta
SATU Indonesia Awards.
A
A
A

ASTRA kembali menggelar SATU Indonesia Awards tahun 2024. Acara ini merupakan langkah nyata dari Grup Astra untuk turut berperan aktif serta memberikan kontribusi demi meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia melalui karsa, cipta, dan karya terpadu untuk memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Chief of Corporate Affairs Astra, Riza Deliansyah menjelaskan tema besar tahun ini adalah "Bersama, Berkarya, Berkelanjutan". Dengan tema ini, generasi muda diharapkan dapat terus memberikan perubahan yang besar bagi masyarakat sekitarnya secara konsisten dan berkesinambungan.

“Kami berharap dapat semakin banyak menjaring dan mengapresiasi anak muda inspiratif bangsa yang senantiasa semangat membangun negeri bersama, berkarya, berkelanjutan untuk hari ini dan masa depan Indonesia,” ujar Riza Deliansyah dalam Kick Off 15th SATU Indonesia Awards 2024, baru-baru ini.

SATU Indonesia Awards

Dalam acara tersebut juga kehadiran salah satu pemenang dari SATU Indonesia Awards 2023, yaitu Rengkuh Banyu Mahandaru yang memanfaatkan pelepah pohon pinang menjadi kemasan makanan yang ramah lingkungan.

Setelah mendapat bantuan dari Astra, kini perusahaan bernama Plepah itu bisa memproduksi 200 pcs dan mendapat keuntungan lebih dari Rp600 juta per bulan.

“Bisnis ini juga dapat membantu para petani mendapat penghasilan tambahan sehingga lebih sejahtera,” katanya.

Untuk kembali meningkatkan semangat anak muda lebih kratif dan produktif, SATU Indonesia Awards tahun ini dihadirkan dengan semangat baru yaitu peleburan kategori kelompok dan individu di bidang Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Kewirausahaan, dan Teknologi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/15/3187332//astra_auto_fest_2025-Npbv_large.jpg
Dorong Penjualan Akhir Tahun, Astra Target 4 Ribu Transaksi pada Auto Fest 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/278/3133212//fif-XS9x_large.jpg
Gelar RUPST, FIF Rombak Susunan Direksi dan Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/86/3122558//ilustrasi-qayY_large.JPG
Penjualan Mobil Astra Tembus 73.077 Unit hingga Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/337/3118251//kick_off_satu_indonesia_award_2025-WC1w_large.JPG
Pendaftaran SATU Indonesia Awards 2025 Resmi Dibuka, Ini Persyaratannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/52/3099109//ilustrasi-BVDE_large.jpg
Penjualan Mobil Lesu Sepanjang 2024, Perlu Kolaborasi Digital untuk Gairahkan Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/337/3083436//priska_yeniriatno_peraih_satu_indonesia_award_2017-OvwZ_large.JPG
Bercerita Lewat Batik: Ketika Sebuah Karya Membuka Ratusan Lapangan Kerja
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement