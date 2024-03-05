Mengenal Perbedaan Stonewalling dan Silent Treatment dalam Sebuah Hubungan

DALAM sebuah hubungan, memang terkadang ada pesan-pesan tersembunyi yang tidak dapat diungkapkan. Pada akhirnya, sebuah hubungan malah akan melalui keheningan tanpa akhir.

Secara umum, tidak ada perbedaan yang signifikan antara Stonewalling dan Silent Treatment, hanya saja Silent Treatment lebih mungkin terjadi. Perilaku stonewalling biasanya dilakukan secara tidak sengaja itu malah akan menghentikan komunikasi sama sekali. Seorang pasangan tidak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang tengah dihadapi.

Silent treatment merupakan perilaku yang sengaja dilakukan seseorang untuk menghukum pasangannya atas kesalahan yang dilakukannya hingga membuat pasangannya merasa bersalah. Meski sekilas tampak sama, namun terdapat perbedaan yang lebih dalam di antara keduanya.

Perbedaan Tujuan dan Keinginan

Kegiatan Stonewalling biasanya lebih fokus mencari ketenangan dari permasalahan yang muncul, dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai meluangkan waktu dari percakapan pasangan yang bersemangat. Sedangkan Silent Treatment, lebih berfokus pada menyakiti dan menghukum pasangan dengan kebencian yang berkembang hingga pihak lain meminta maaf.

Berdasarkan kedua permasalahan tersebut terlihat adanya perbedaan tujuan dari masing-masing kegiatan, dimana melempar batu lebih cenderung menyelamatkan konflik. Sedangkan silent treatment, lebih cenderung mencapai kepuasan pribadi.