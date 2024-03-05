Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Perbedaan Stonewalling dan Silent Treatment dalam Sebuah Hubungan

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |16:10 WIB
Mengenal Perbedaan Stonewalling dan Silent Treatment dalam Sebuah Hubungan
Hubungan Asmara. (Foto: Freepik)
A
A
A

DALAM sebuah hubungan, memang terkadang ada pesan-pesan tersembunyi yang tidak dapat diungkapkan. Pada akhirnya, sebuah hubungan malah akan melalui keheningan tanpa akhir.

Secara umum, tidak ada perbedaan yang signifikan antara Stonewalling dan Silent Treatment, hanya saja Silent Treatment lebih mungkin terjadi. Perilaku stonewalling biasanya dilakukan secara tidak sengaja itu malah akan menghentikan komunikasi sama sekali. Seorang pasangan tidak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang tengah dihadapi.

Silent treatment merupakan perilaku yang sengaja dilakukan seseorang untuk menghukum pasangannya atas kesalahan yang dilakukannya hingga membuat pasangannya merasa bersalah. Meski sekilas tampak sama, namun terdapat perbedaan yang lebih dalam di antara keduanya.

Perbedaan Tujuan dan Keinginan

Kegiatan Stonewalling biasanya lebih fokus mencari ketenangan dari permasalahan yang muncul, dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai meluangkan waktu dari percakapan pasangan yang bersemangat. Sedangkan Silent Treatment, lebih berfokus pada menyakiti dan menghukum pasangan dengan kebencian yang berkembang hingga pihak lain meminta maaf.

Berdasarkan kedua permasalahan tersebut terlihat adanya perbedaan tujuan dari masing-masing kegiatan, dimana melempar batu lebih cenderung menyelamatkan konflik. Sedangkan silent treatment, lebih cenderung mencapai kepuasan pribadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078535/hubungan_asmara-SqgC_large.jpg
4 Tanda Pasangan Memanipulasi Secara Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/612/3077735/hubungan_asmara-XWnq_large.jpg
Mengungkap Sisi Gelap: 5 Alasan Mengejutkan Kenapa Pria Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/612/3077103/syifa_hadju-oYNH_large.jpg
Ternyata Ini Love Language Syifa Hadju, Sama atau Beda dengan El Rumi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/612/3073109/putus_cinta-MToh_large.jpg
5 Alasan Anda Harus Buang Barang dari Mantan Secepatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3071005/tanda_ketika_pasangan_berbohong-VzMw_large.jpg
5 Tanda Pasangan sedang Berbohong, Jangan Mau Dikibuli!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/612/3060609/pacaran-HSuJ_large.jpg
5 Tips Dekati Gebetan agar Tak Merasa Canggung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement