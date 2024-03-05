Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Kate Middleton Terbaru, Akhirnya Muncul ke Publik Usai Operasi Perut

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |15:30 WIB
Potret Kate Middleton Terbaru, Akhirnya Muncul ke Publik Usai Operasi Perut
Penampilan perdana Kate Middleton, (Foto: PA Media)
A
A
A

PRINCESS of Wales, Kate Middleton akhirnya muncul di hadapan publik setelah sekian lama tak terlihat. Kemunculan Kate ini, adalah yang perdana pertama kalinya sejak dia dirawat di rumah sakit awal tahun ini karena menjalani operasi perut.

Melansir laporan TMZ, Selasa (5/3/2024) sang Princess of Wales terlihat duduk di kursi penumpang di mobil yang dikendarai oleh ibunya, Carole Middleton di kawasan dekat Kastil Windsor pada Senin, 4 Maret 2024 waktu setempat.

 BACA JUGA:

Kate tampil mengenakan kacamata hitam dengan rambut tergerai alami, dan tampak sedikit tersenyum. Terlihat hanya Kate dan Carole yang ada di mobil, alias tidak ada kerabat lain yang bersama mereka dalam mobil tersebut.

 BACA JUGA:

(Foto: Backgrid) 

Kemunculannya cukup mengejutkan publik terlebih telah muncul beragam spekulasi beberapa minggu terakhir mengenai keberadaannya dan konspirasi dibalik 'menghilangnya' ibu tiga anak itu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/612/3171965/kate-39LQ_large.jpg
Benarkah Kate Middleton Dapat Gaji dari Kerajaan Inggris?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/612/3152631/kate-1Arl_large.jpg
Kate Middleton Cerita Masa Sulit saat Pengobatan Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/612/3099410/kate_middleton_dan_pesan_tersembunyi_di_balik_aksesori_natalnya-k3Gc_large.jpg
Kate Middleton dan Pesan Tersembunyi di Balik Aksesori Natalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/611/3094264/ini_kesalahan_makeup_kate_middleton_di_penampilan_perdana_usai_pemulihan-Zxmz_large.jpg
Ini Kesalahan Makeup Kate Middleton di Penampilan Perdana Usai Pemulihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/612/3049155/kate_middleton-wt3q_large.jpg
Momen Langka Kate Middleton Pakai Promise Ring saat Dukung Tim Olimpiade Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/612/3034984/kate_middleton-PvIl_large.jpg
Potret Kate Middleton Nonton Tenis, Pakai Gaun Ungu Memesona
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement