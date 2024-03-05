Potret Kate Middleton Terbaru, Akhirnya Muncul ke Publik Usai Operasi Perut

PRINCESS of Wales, Kate Middleton akhirnya muncul di hadapan publik setelah sekian lama tak terlihat. Kemunculan Kate ini, adalah yang perdana pertama kalinya sejak dia dirawat di rumah sakit awal tahun ini karena menjalani operasi perut.

Melansir laporan TMZ, Selasa (5/3/2024) sang Princess of Wales terlihat duduk di kursi penumpang di mobil yang dikendarai oleh ibunya, Carole Middleton di kawasan dekat Kastil Windsor pada Senin, 4 Maret 2024 waktu setempat.

Kate tampil mengenakan kacamata hitam dengan rambut tergerai alami, dan tampak sedikit tersenyum. Terlihat hanya Kate dan Carole yang ada di mobil, alias tidak ada kerabat lain yang bersama mereka dalam mobil tersebut.

(Foto: Backgrid)

Kemunculannya cukup mengejutkan publik terlebih telah muncul beragam spekulasi beberapa minggu terakhir mengenai keberadaannya dan konspirasi dibalik 'menghilangnya' ibu tiga anak itu.