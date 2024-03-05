Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih

Andre Purwanto , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |13:45 WIB
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
Resep kue cubit Nusantara, (Foto: AladinMall-RCTI+)
A
A
A

RESEP kue cubit  banyak dicari karena enak jadi camilan. Selain itu, kue cubit juga cocok untuk jadi salah satu menu jualan.

Kue cubit merupakan kudapan khas Nusantara atau yang populer disebut Indonesia Pinch Pancakes. Bahan dasarnya tepung terigu dan gula pasir. Sementara penyajiannya, biasa ditambahkan dengan topping cokelat.

Resep Kue Cubit

 

Bahan-Bahan:

 

130 gram tepung terigu

100 gram gula pasir

3 butir telur

150 ml susu full cream 

100 gram mentega, cairkan

1/2 sdt baking powder

1/4 sdt baking soda

1/4 sdt garam

1/2 sdt vanili bubuk meses untuk topping

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976640/7-bahan-kaos-yang-adem-cotton-combed-paling-populer-U1WXISWERs.jpg
7 Bahan Kaos yang Adem, Cotton Combed Paling Populer
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement