RESEP kue cubit banyak dicari karena enak jadi camilan. Selain itu, kue cubit juga cocok untuk jadi salah satu menu jualan.
Kue cubit merupakan kudapan khas Nusantara atau yang populer disebut Indonesia Pinch Pancakes. Bahan dasarnya tepung terigu dan gula pasir. Sementara penyajiannya, biasa ditambahkan dengan topping cokelat.
Resep Kue Cubit
Bahan-Bahan:
130 gram tepung terigu
100 gram gula pasir
3 butir telur
150 ml susu full cream
100 gram mentega, cairkan
1/2 sdt baking powder
1/4 sdt baking soda
1/4 sdt garam
1/2 sdt vanili bubuk meses untuk topping