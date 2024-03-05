Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih

RESEP kue cubit banyak dicari karena enak jadi camilan. Selain itu, kue cubit juga cocok untuk jadi salah satu menu jualan.

Kue cubit merupakan kudapan khas Nusantara atau yang populer disebut Indonesia Pinch Pancakes. Bahan dasarnya tepung terigu dan gula pasir. Sementara penyajiannya, biasa ditambahkan dengan topping cokelat.

BACA JUGA: Resep Berbuka Puasa Fried Chicken Wing Butter

Resep Kue Cubit

Bahan-Bahan:

130 gram tepung terigu

100 gram gula pasir

3 butir telur

150 ml susu full cream

100 gram mentega, cairkan

1/2 sdt baking powder

1/4 sdt baking soda

1/4 sdt garam

1/2 sdt vanili bubuk meses untuk topping