HOME WOMEN BEAUTY

Ketahui Bentuk Alis Sesuai Bentuk Wajah

Andre Purwanto , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |13:25 WIB
Ketahui Bentuk Alis Sesuai Bentuk Wajah
Promo Soulyu.
A
A
A

MUNGKIN banyak dari kita yang ingin mengetahui bentuk alis mana yang cocok dengan bentuk wajah kita. Bentuk alis yang tepat bisa mempengaruhi kesan keseluruhan. Di bawah ini adalah panduan bentuk alis sesuai bentuk wajah Anda.

1. Wajah Bulat : Alis yang sedikit melengkung dengan ujung yang sedikit menurun akan membantu wajah terlihat panjang.

2. Wajah Oval : Alis yang cukup tebal dengan lengkungan alami akan membantu memperpendek wajah Anda.

3. Wajah Persegi : Alis yang melengkung lembut akan mengurangi garis wajah yang terlihat jelas.

4. Wajah Hati : Alis dengan bentuk lengkungan lembut dan ujung yang sedikit menurun akan menyempurnakan bentuk wajah ini.

Halaman:
1 2
      
