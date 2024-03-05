Inilah Hari Terbaik Beli Tiket Pesawat Murah, Jangan Sampai Lewat!

MUNGKIN tak banyak orang tahu jika hari terbaik dalam sepekan untuk membeli tiket pesawat adalah hari Selasa atau Minggu. Apapun itu, pasti ada hari terbaik dalam sepekan itu untuk membeli tiket pesawat, bukan?

Informasi yang beredar di internet penuh dengan saran tentang kapan sebaiknya memesan tiket pesawat.

Masalahnya, sebagian besar dari ini didasarkan pada asumsi, informasi lama, dan ramalan yang terbukti benar.

Mengutip Forbes, terdapat dua penelitian terbaru yang mengungkapkan hari terbaik dalam seminggu untuk membeli tiket pesawat dan seberapa jauh Anda harus memesan penerbangan Anda.

Secara umum, para penumpang disarankan untuk memesan tiket pesawat pada hari Selasa untuk mendapatkan harga terbaik, di mana satu dekade yang lalu, maskapai penerbangan umumnya meluncurkan penjualan baru pada hari Selasa, dan mereka akan mencocokkan harga satu sama lain.

Hal ini dapat menyebabkan penawaran penerbangan murah pada hari Selasa. Hal itu jika sebuah maskapai penerbangan meluncurkan penjualan baru.

Namun, maskapai penerbangan tidak hanya melakukan penjualan pada hari Selasa, dan maskapai penerbangan tidak selalu menyamai penjualan pesaing mereka.

Sekarang, tips mengenai hari terbaik dalam sepekan untuk membeli tiket pesawat tergantung dari riset yang Anda baca.

Menurut studi terbaru dari Expedia, hari termurah untuk memesan tiket pesawat adalah hari Minggu. Ketika membandingkan harga penerbangan hari Minggu dengan hari Jumat, Expedia menemukan bahwa para penumpang dapat menghemat lima persen untuk penerbangan domestik dan 15 persen untuk penerbangan internasional.

Diketahui, selama empat tahun terakhir, hari Minggu adalah hari terbaik dalam seminggu untuk memesan penerbangan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Google menemukan bahwa harga penerbangan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis rata-rata lebih murah 1,9 persen dibandingkan dengan harga penerbangan pada hari Sabtu dan Minggu.

Namun, Google menyimpulkan dalam merilis hasil studinya; "Tidak banyak manfaatnya membeli tiket pada hari tertentu dalam seminggu,". Hal itu dikarenakan hari terbaik dalam seminggu untuk membeli tiket pesawat adalah hari ketika ada penawaran penerbangan.

Berdasarkan penelitian Expedia, data menunjukkan bahwa Anda sebaiknya memesan setidaknya 6 bulan sebelum melakukan perjalanan internasional. Studi ini menemukan bahwa Anda akan menghemat sekitar 10 persen. Studi harga penerbangan Google menganalisis dua jenis penerbangan internasional yang berbeda.

Untuk penerbangan ke Eropa, Google menemukan bahwa penawaran terbaik ditemukan 129 hari sebelum keberangkatan, tetapi bisa juga antara 50 hingga 179 hari sebelum keberangkatan, dan lainnya.