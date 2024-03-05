Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal Ikan Pacu, Sepupu Jauh Piranha yang Punya Gigi Mirip Manusia

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |12:04 WIB
Mengenal Ikan Pacu, Sepupu Jauh Piranha yang Punya Gigi Mirip Manusia
Ikan Pacu, masih sepupu jauh piranha (Foto: Animal Database)
A
A
A

PADA 2023, Charlie Clinton, seorang bocah berusia 11 tahun dari Oklahoma, Amerika Serikat menjadi berita utama setelah menangkap sebuah ikan pacu, yang konon masih sepupu jauh piranha, spesies ikan predator asal Amerika Selatan.

Namun uniknya, ikan yang ditemukan Clinton tidak memiliki gigi tajam seperti piranha pada umumnya, melainkan bentuk giginya justru lebih mirip menyerupai manusia.

Ikan itu ditemukan di kolam di belakang rumahnya, yang jauh dari habitat aslinya di Amazon, Amerika Selatan.

Ikan pacu tersebut dilepaskan kembali ke kolam di bawah pedoman tangkap dan lepas setempat sebelum keluarga Clinton menyadari potensi dampaknya terhadap ekosistem.

Mengutip How Stuff Works, Departemen Konservasi Margasatwa Oklahoma kemudian menyoroti risiko ekologis dari pelepasan spesies non-asli ke habitat lokal.

Mereka menyarankan siapapun yang menangkap pacu untuk memeliharanya agar tidak mengganggu satwa liar setempat.

Ikan Pacu

(Foto: AZCentral)

Keberadaan ikan pacu Amerika Selatan yang jarang ditemui di perairan Oklahoma ini menyoroti isu lebih luas tentang spesies invasif dan dampaknya terhadap ekosistem. Namun, seberapa amankah ikan ini bagi habitat aslinya?

Ikan pacu merupakan beberapa spesies ikan air tawar yang berasal dari Amerika Selatan, dikenal dengan gigi pipih berbentuk persegi yang menyerupai gigi geraham manusia. Meskipun berkerabat dekat dengan piranha, ikan pacu memiliki perbedaan signifikan dalam morfologi, pola makan, dan perilaku.

Ikan ini memiliki gigi yang tidak terlalu tajam, yang digunakan untuk memecahkan biji-bijian dan buah-buahan.

Berbeda dengan piranha, ikan ini lebih suka makan tumbuhan, meskipun kadang-kadang juga memakan ikan kecil, sehingga dapat dikategorikan sebagai ikan omnivora.

Pacus termasuk dalam famili Serrasalmidae dan memiliki beberapa marga, seperti Piaractus dan Colossoma, yang dikenal karena ciri khasnya masing-masing, seperti ukuran tubuh yang besar dan struktur gigi yang unik.

