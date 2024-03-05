Swiss-Belinn Saripetojo Sambut Bulan Suci Ramadan dengan Jelajah Rasa Tiga Negara

JAKARTA-Tanpa terasa bulan Suci Ramadan akan segera tiba, bulan yang penuh keberkahan dan kebahagiaan yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Menyambut bulan yang penuh berkah, Swiss-Belinn Saripetojo Solo kembali menghadirkan paket berbuka puasa Kurma “Kuliner Ramadan” Saripetojo.

Dengan mengusung tema “Jelajah Rasa Tiga Negara” dan konsep rotation menu, Swiss-Belinn Saripetojo menyajikan lebih dari 100 hidangan all-you-can-eat yang berbeda-beda setiap harinya mulai dari takjil, gorengan, appetizer, hingga berbagai macam stall maincouse dan dessert tersaji lengkap untuk berbuka puasa. Para tamu akan dimanjakan dengan sajian Arabian, Western dan Nusantara yang terdiri dari masakan Sumatra, Kalimantan, Sunda, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi.

Kurma Saripetojo akan hadir setiap hari selama bulan Ramadan di Barelo Restaurant lantai 5, hotel Swiss-Belinn Saripetojo Solo mulai pukul 17.00 – 20.30 WIB dan ditawarkan dengan harga Rp. 150,000,-Net per orang. Khusus bagi tamu setia, Swiss-Belinn Saripetojo Solo memberikan penawaran spesial Early Birds buy 10 get 1 free untuk paket Kurma Saripetojo dengan periode pemesanan 19 February – 8 Maret 2024.

Selain Kurma Saripetojo, Swiss-Belinn Saripetojo Solo juga menawarkan 2 macam paket hampers eksklusif kepada para tamu untuk mempererat tali silaturahmi, yaitu: hampers Jajanan Khas Solo ikonik Ramadan dan hampers Whole Cake Ramadan. Untuk paket hampers eksklusif ini ditawarkan dengan harga Rp. 350.000,-Net per keranjang.

Dan untuk menikmati momen Ramadan yang spesial Swiss-Belinn Saripetojo juga menghadirkan penawaran khusus paket menginap Blessed Ramadan Room Package mulai dari Rp. 630.000,- Net per malam di kamar Deluxe Room dilengkapi dengan makan pagi atau sahur dan paket berbuka puasa Kurma Saripetojo untuk 2 orang.

“Kami berharap dengan hadirnya Kurma Saripetojo dengan tema yang berbeda di setiap tahunnya dapat memberi kesan menarik bagi tamu setia Swiss-Belinn Saripetojo khususnya di kota Solo sekaligus memanjakan selera dan menambah pengalaman citarasa yang baru bagi para tamu,” ujar Faisal Tranggono selaku General Manager Swiss-Belinn Saripetojo, Solo.

Untuk informasi mengenai berbagai promosi dan penawaran menarik Swiss-Belinn Saripetojo lainnya, dapat mengunjungi akun instagram kami @swissbelinnsaripetojo, whatsapp ke nomor +62 811-2542-651, atau telepon ke nomor 0271-7451111.

(Fitria Dwi Astuti )