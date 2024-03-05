Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Nikmati Keindahan City Lights Jakarta di Notus Dine dan Skybar Senayan Park

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |16:50 WIB
Nikmati Keindahan City Lights Jakarta di Notus Dine dan Skybar Senayan Park
Foto: Dok Notus Dine & Skybar
A
A
A

JAKARTA-Menghabiskan waktu seharian untuk bekerja memang sangat lelah. Untuk melepas penat pasti kalian mencari tempat untuk chill dan bersantai. Walau bekerja di tengah ibu kota salah satu pilihan sky bar yang satu ini pasti kalian minati dengan pemandangan gedung- gedung Jakarta.

Ini dia, NOTUS Dine & Skybar terletak di rooftop Senayan Park, tepat di ibukota Jakarta dan berada di samping Stadion Gelora Bung Karno. NOTUS adalah salah satu sky bar terbaik di Jakarta dengan pemandangan 360° terbaik dan semilir angin di rooftop Jakarta yang spektakuler.

 

Dengan konsep Lounge & Bar sambil bersantai selagi kami memberikan layanan terbaik dengan berbagai menu yang ditawarkan di NOTUS, mulai dari Appetizer, Asian, Pasta, Salad, Pizza, hingga Dessert. Santapan menu Nasi Goreng Iga yang sangat diminati, Mediterania Beef Skewers yang sempurna untuk dibagikan, dan ditemani dengan berbagai macam minuman.

 BACA JUGA:

Bukan hanya menu dan pemandangan kota Jakarta yang ditawarkan oleh Notus, live music di alunkan setiap hari Rabu hingga Minggu malam dengan tema yang berbeda – beda seperti Rabu dan Minggu dengan tema Acoustic Night, Kamis dengan tema Ladies Night pada hari Kamis, Jum’at dengan tema Rock Night, dan Sabtu dengan tema R&B

NOTUS juga menjadi tempat untuk menggelar event dengan menghadirkan guest star mulai dari Barry Likumahuwa hingga Ardhito Pramono. NOTUS tidak hanya menjadi tempat bagi acara music, tetapi juga menawarkan tempat secara eksklusif untuk Private Event, mulai dari acara korporat, konferensi pers, workshop, wedding hingga acara khusus lainnya. Jadikan Notus sebagai tempat pilihan untuk lunch, dinner, hang out, dan bahkan tempat untuk mengadakan private gathering/party.

(Fitria Dwi Astuti )

      
Telusuri berita women lainnya
