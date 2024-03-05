Lebih Banyak Untungnya! Kini Belanja Semakin Nyaman dengan Shopee Garansi Tepat Waktu

JAKARTA-Kini untuk memenuhi kebutuhan sehari hari baik itu primer hingga tersier, saat ini masyarakat semakin mudah penuhinya dengan cara belanja online.Dalam melakukan transaksi secara online, alasan setiap orang tentu berbeda, baik karena kemudahan dan fleksibilitas waktu saat berbelanja, keuntungan dan ragam promo yang ditawarkan, maupun pilihan brand dan produk yang lengkap.

Namun dalam pengaplikasiannya, pembeli harus bersabar menunggu hingga pesanan sampai baru dapat menikmati barang yang dibeli. Alasan inilah yang terkadang membuat ragu beberapa orang untuk berbelanja online karena rasa takut akan barang terlambat atau tidak sampai. Maka dari itu, Shopee terus berinovasi dan menciptakan solusi untuk menghadirkan pengalaman belanja online terbaik melalui peluncuran program terbaru yaitu Garansi Tepat Waktu.

Program Garansi Tepat Waktu ini memberikan jaminan waktu pengiriman pesanan bagi pengguna yang membeli barang di Shopee. Jika pesanan sampai melewati tanggal Garansi Tiba (waktu pengiriman yang tertera), maka pembeli akan mendapatkan gratis voucher Garansi Tepat Waktu yang dapat diklaim sebelum status pesanan berubah menjadi pesanan selesai. Dihadirkan sejak pertengahan Februari, kini program bisa dinikmati kapan saja oleh pengguna untuk berbelanja dengan aman dan nyaman.

Monica Vionna, Director Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan, melihat permintaan masyarakat yang terus meningkat saat berbelanja online tentu mendorong Shopee untuk terus mengeksplorasi strategi kami dalam menciptakan pelayanan terbaik.

"Kepercayaan pengguna Shopee menjadi landasan kami untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam menghadirkan program-program menarik. Program Garansi Tepat Waktu ini kami hadirkan untuk menambah kenyamanan bagi seluruh pengguna Shopee. Berbagai program, kampanye, dan fitur interaktif yang kami hadirkan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi dalam pemenuhan kebutuhan harian pengguna. Terlebih menyambut momen Ramadan, Shopee melihat adanya perilaku berbelanja online yang terus meningkat, khususnya pada kategori fashion, kecantikan, perlengkapan rumah, hampers, dan masih banyak lagi. Semoga dengan diluncurkannya Garansi Tepat Waktu ini menjadikan Shopee sebagai destinasi belanja online yang aman dan terpercaya, " ujarnya.