HOME WOMEN LIFE

5 Potret Ashanty Berhijab, Langsung Dipuji Cantik oleh Anang

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |21:04 WIB
5 Potret Ashanty Berhijab, Langsung Dipuji Cantik oleh Anang
Ashanty. (Foto: Instagram)
A
A
A

ASHANTY memang beberapa kali terlihat tampil memakai hijab, lantaran memang kegiatannya. Tapi, ibu sambung Aurel Hermansyah itu tengah mempertimbangkan untuk menggunakan hijab "full time" dan tidak hanya karena pekerjaannya.

Apalagi, sang suami Anang Hermansyah, kerap memujinya penampilannya ketika menggunakan hijab dan membuat Ashanty menjadi lebih percaya diri. “Sekarang-sekarang ini dia, ‘kamu bagus deh yang’. Jadi aku lebih pede," terang Ashanty.

Hanya saja dia belum bisa memastikan kapan akan full berhijab. Pasalnya, jika diterapkan sekarang, ibu 4 anak ini khawatir malah akan melepas hijabnya di kemudian hari. Nah, berikut beberapa potret Ashanty cantik dengan hijab, seperti dilansir dari berbagai sumber.

Foto Bareng Keluarga

Ashanty

Ashanty nampak ditemani oleh putrinya Arsy Hermansyah yang memakai hijab pashmina dengan warna merah muda. Sementara di sebelah Arsy, anak bungsunya Arsya Hermansyah tampak menggunakan dengan baju koko dan peci.

Hijab Ungu

Ashanty

Ashanty terlihat anggun dengan hijab berwarna ungu ,dia memilih gamis bunga-bunga yang bernuansa ungu kecoklatan. Dengan riasan wajah yang lembut serta garis di area mata, membuat wajahnya tampak tegas.

Dalam unggahan inilah, Ashanty terlihat membuat publik beranggapan bahwa dirinya hendak mulai konsisten menggunakan hijab dalam kegiatan sehari-harinya.

Gamis Putih

Ashanty

Penyanyi 39 tahun itu terlihat memilih gamis putih dengan aksen cape, dengan motif bunga di dalam bingkai. Ashanty pun memadukannya dengan hijab berwarna senada yang dia lilitkan di lehernya.

“Cantiknya masya Allah. Semoga Allah mudahkan dan istiqamah dalam menutup auratnya, bunda,” kata netizen di kolom komentar.

“Masya Allah bidadari, cantik banget!” puji yang lain.

Halaman:
1 2
      
