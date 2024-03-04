8 Rekomendasi Parfum Lokal yang Cocok untuk Pria

BAGI beberapa orang parfum menjadi kebutuhan yang sangat penting, apalagi bagi para pria. Selain untuk meningkatkan rasa percaya diri, biasanya untuk merebut hati pasangan.

Parfum seperti menjadi cerminan jati diri seseorang, baik untuk acara formal maupun santai. Parfum atau minyak wangi yang tepat dapat meningkatkan kesan dan memberikan rasa percaya diri.

Oleh karena itu, memilih parfum dengan aromanya sesuai memang sanga penting. Nah, berikut beberapa parfum lokal yang bisa menjadi rekomendasi pilihan para pria.

Onix Mexicola

Mexicola adalah parfum keluaran brand lokal Onix, dengan sentuhan manis, segar, buah-buahan, dan bunga. Parfum ini sangat cocok dipakai pada malam hari. Anda pun bisa menggunakannya untuk pergi ke pesta pernikahan atau jalan-jalan bersama pasangan. Parfum ini pun diklaim mampu bertahan hingga 8 jam.

Onix Senoparty

Senoparty merupakan parfum yang sangat cocok bagi mereka yang suka dinner atau makan malam bersama pasangan atau temannya. Parfum ini memiliki aroma yang sensual dan mewah, dan diklaim bertahan hingga 8 jam dengan ukuran 30 ml yang nyaman untuk dibawa.

Bali Surfers Perfume Papan Selancar

Bali Surfers Perfume Varian Papan Selancar memiliki perpaduan aroma hazelnut, walnut dan madu dengan ciri khas Sweet Gourmand Parfum yaitu aromanya yang manis. Dengan beberapa aroma seperti hazelnut, vanilla, honey, walnut, bergamot, dan patchouli, parfum ini diklaim mampu bertahan hingga 8 jam.

HMNS Darker Shades of Orgsm

Parfum ini memiliki aroma unik dan sentuhan smoky yang menimbulkan kesan misterius dan seksi. Smoky, dark dan menggoda, parfum Woody Top Notes ini menciptakan aroma pedas yang sangat cocok untuk acara malam hari raya. Parfum ini pun diklaim mampu bertahan hingga 6-7 jam.