Peringati Hari Obesitas Sedunia, Kemenkes Edukasi Masyarakat Batasi GGL

DALAM rangka memperingati Hari Obesitas Sedunia 2024, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) dan Nutrifood mengedukasi masyarakat tentang pentingnya batasi konsumsi gula, garam, dan lemak.

Selain itu mereka juga mengajak masyarakat untuk memahami cara baca label kemasan. Dalam edukasi ini mereka meminta masyarakat untuk menjadi agen perubahan (agent of change). Tugasnya dengan menyebarkan informasi seluas mungkin terkait cara cerdas pilih makanan yang rendah GGL melalui konten edukatif di media sosial untuk cegah dan atasi Obesitas.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM), Kementerian Kesehatan RI, dr. Eva Susanti, S.Kp., M.Kes mengatakan obesitas merupakan masalah global yang berdampak pada dua miliar penduduk dunia dan mengancam kesehatan masyarakat termasuk di Indonesia.