Ibu Menyusui Boleh Berpuasa? Ini Tipsnya

PUASA ramadhan semakin dekat dan tinggal menghitung hari. Meski demikian, sebagian masyarakat terutama ibu menyusui masih untuk menjalankan ibadah puasa.

Terkait hal tersebut, Dokter Spesialis Anak, dr Hendra Sp. A menjelaskan sebetulnya kondisi ini tergantung dari keputusan si Ibu, apakah ingin berpuasa atau tidak. Sebab kalaupun tidak, maka puasa masih dapat diganti di hari lainnya saat kondisi ibu sudah yakin untuk bisa berpuasa.

BACA JUGA: Tips Puasa Aman untuk Pengidap Diabetes Melitus

“Semua itu tergantung pada si Ibu, kalau mau puasa silahkan, tapi jika tidak puasa karena tidak kuat bisa membayar qadha dan itu diperbolehkan,” kata dr Hendra dikutip dari akun TikTok pribadinya @bicaraasikecil, Senin (4/3/2024).

“Buat Ibu yang sedang menyusui bisa banget loh berpuasa di bulan ramadhan. Karena produksi ASI tidak dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya makanan yang dikonsumsi oleh Ibu,” katanya.

Menurutnya, kualitas ASI akan dipengaruhi oleh makanan-makanan yang masuk lewat mulut Ibu. Untuk itu, wajib hukumnya ibu menyusui menjaga kecukupan nutrisinya selama bulan ramadhan karena akan berpengaruh pada kondisi tersebut.

Menyikapi kondisi itu dr Hendra pun memberikan tips ampuh untuk para ibu menyusui berpuasa ketika bulan ramadhan.

1. Sebaiknya buat Ibu yang bayinya masih dibawah enam bulan sebaiknya tidak berpuasa dulu

Hal itu lantaran nutrisi Si Kecil itu hanya dari ASI saja, dan kualitas ASI itu dipengaruhi dari kualitas makanan atau nutrisi yang dimakan oleh Ibu. Namun, semua itu dikembalikan lagi kepada Ibu ingin berpuasa atau membayar qadha.

“Ingat puasa itu bisa dibayar, tapi golden age Si Kecil tidak bisa diulang,” tutur dr Hendra.

2. Pertimbangkan berat badan anak

Sebaiknya dipertimbangkan juga nih kenaikan berat badan Si Kecil, kalau Si Kecil memang berat badannya sudah sesuai target dan ibu ingin berpuasa maka menurut dr Hendra diperbolehkan.

BACA JUGA: 5 Tips Mempersiapkan Tubuh Menjelang Ibadah Puasa

3. Minum air putih yang cukup

Dokter Hendra mengatakan setidaknya ibu menyusui setiap harinya dapat memenuhi kebutuhan cairan setidaknya dengan minum air putih dua sampai tiga liter per hari.

4. Penuhi kebutuhan protein hewani

Ibu menyusui harus makan dan memenuhi kebutuhan protein hewani yang rendah lemak.

5. Cukupi makanan sayuran buah saat sahur dan berbuka puasa.