Ternyata Ini Alasan Singa Ogah Memakan Daging Hyena

KENAPA singa enggan memakan hyena, menjadi pertanyaan yang kerap bikin penasaran. Hal tersebut rupanya ada kaitannya dengan selera makan singa itu sendiri.

Seperti diketahui, singa adalah hewan karnivora yang sangat ganas di alam liar. Dijuluki sebagai raja hutan, hewan yang tinggal di savana ini dikenal dengan wujudnya yang gagah, taringnya yang tajam, dan aumannya yang menggelegar.

Di alam liar, singa adalah seorang predator puncak. Dengan kata lain, dia gemar memakan hewan-hewan lain yang ada di sekitarnya. Namun sebuah fakta menarik terungkap bahwa singa ogah memakan hyena.

Dalam beberapa kesempatan, singa dan hyena bahkan makan bersama. Keduanya tampak tidak saling menyerang atau saling memburu, kecuali jika merasa terusik.

(Foto: Freepik)

Melansir AZ Animals, Senin (4/3/2024) alasan singa tidak memakan hyena adalah karena keduanya merupakan predator puncak. Hal ini mengurangi kemungkinan kedua hewan ini saling memburu dan memangsa.

Hyena juga termasuk hewan yang suka memakan bangkai sisa makanan karnivora lainnya. Oleh karena itu, singa tidak menganggap hyena sebagai makanan yang menggugah selera.

Si raja rimba juga lebih suka berburu hewan-hewan herbivora yang mamakan rumput dan dedaunan. Alasannya adalah dagingnya yang jauh lebih bergizi dan juga menggugah selera.

Alasan lainnya, hewan-hewan herbivora jauh lebih mudah untuk diburu. Pasalnya, hewan-hewan itu tidak dapat melakukan perlawanan selain lari menjauh.