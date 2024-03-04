Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ternyata Ini Alasan Singa Ogah Memakan Daging Hyena

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |12:16 WIB
Ternyata Ini Alasan Singa Ogah Memakan Daging Hyena
Singa (Foto: Freepik)
A
A
A

KENAPA singa enggan memakan hyena, menjadi pertanyaan yang kerap bikin penasaran. Hal tersebut rupanya ada kaitannya dengan selera makan singa itu sendiri.

Seperti diketahui, singa adalah hewan karnivora yang sangat ganas di alam liar. Dijuluki sebagai raja hutan, hewan yang tinggal di savana ini dikenal dengan wujudnya yang gagah, taringnya yang tajam, dan aumannya yang menggelegar.

Di alam liar, singa adalah seorang predator puncak. Dengan kata lain, dia gemar memakan hewan-hewan lain yang ada di sekitarnya. Namun sebuah fakta menarik terungkap bahwa singa ogah memakan hyena.

Dalam beberapa kesempatan, singa dan hyena bahkan makan bersama. Keduanya tampak tidak saling menyerang atau saling memburu, kecuali jika merasa terusik.

Hyena

(Foto: Freepik)

Melansir AZ Animals, Senin (4/3/2024) alasan singa tidak memakan hyena adalah karena keduanya merupakan predator puncak. Hal ini mengurangi kemungkinan kedua hewan ini saling memburu dan memangsa.

Hyena juga termasuk hewan yang suka memakan bangkai sisa makanan karnivora lainnya. Oleh karena itu, singa tidak menganggap hyena sebagai makanan yang menggugah selera.

Si raja rimba juga lebih suka berburu hewan-hewan herbivora yang mamakan rumput dan dedaunan. Alasannya adalah dagingnya yang jauh lebih bergizi dan juga menggugah selera.

Alasan lainnya, hewan-hewan herbivora jauh lebih mudah untuk diburu. Pasalnya, hewan-hewan itu tidak dapat melakukan perlawanan selain lari menjauh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/406/3096743/melihat_bayi_bayi_satwa_langka_yang_lahir_di_bogor-lKWA_large.jpg
Melihat Bayi-Bayi Satwa Langka yang Lahir di Bogor, Singa hingga Owa Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/406/3020134/hiu_macan-8hiY_large.JPG
Hiu Macan Muntahkan Hewan Berduri Mirip Landak Bikin Kaget Ilmuwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/406/3013624/ternyata-ini-alasan-ular-king-kobra-punya-racun-paling-mematikan-di-dunia-O0iYsUeVzz.jpg
Ternyata Ini Alasan Ular King Kobra Punya Racun Paling Mematikan di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011841/bernyali-besar-benarkah-garangan-kebal-dengan-racun-ular-kobra-VDU1Iqri7G.JPG
Bernyali Besar, Benarkah Garangan Kebal dengan Racun Ular Kobra?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/406/3008920/mengenal-ular-kadut-sang-predator-air-yang-pemalu-zr4Yq40QNB.JPG
Mengenal Ular Kadut, Sang Predator Air yang Pemalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/406/3008140/lebih-ngeri-dari-piranha-ikan-mungil-ini-suka-masuk-ke-alat-vital-manusia-tSKGO2PKHp.JPG
Lebih Ngeri dari Piranha, Ikan Mungil Ini Suka Masuk ke Alat Vital Manusia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement