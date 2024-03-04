Cukup Pakai Ponsel, Begini Cara Mudah Temukan Kamera Tersembunyi di Kamar Hotel

SEORANG pramugari membagikan dua trik ponsel praktis yang dia gunakan untuk memeriksa kamera tersembunyi di kamar hotel.

Tak dipungkiri jika, alat perekam yang tersembunyi di tempat penginapan menjadi kekhawatiran bagi sebagian wisatawan. Merasa tidak nyaman dengan gagasan bahwa mereka direkam di luar kehendak.

Kendati tidak mungkin untuk mengetahui seberapa umum fenomena ini, pemilik properti telah tertangkap menyembunyikan kamera.

Jika Anda tinggal di apartemen yang dimiliki perseorangan yang dicurigai mengawasi properti secara rahasia, mulailah dengan memeriksa cermin.

"Anda dapat melihat apakah ada kamera tersembunyi di balik cermin dengan menyentuh kaca menggunakan ujung jari dan melihat titik kontaknya," jelas pramugari Esther.

Jika terdapat jarak sekitar satu sentimeter antara jari Anda dan pantulan jari, maka cermin tersebut normal.

Perusahaan keamanan Ddcountermeasures memperingatkan, jika jari Anda dan pantulannya bersentuhan ada sesuatu yang mencurigakan pada cermin.

Untuk melihat apakah itu perangkat dua arah, matikan lampu dan sorotkan senter ke kaca untuk melihat apakah ada ruangan di sisi lain.

Melansir Mirror, dalam video di saluran TikTok @esthersturrus, ahli perjalanan ini kemudian memeriksa kamar mandi, termasuk shower, sebelum melihat alarm kebakaran, TV, dan tirai menggunakan senter ponselnya.