Keuntungan Memiliki Lebih dari Satu Rekening Tabungan untuk Liburan

Amankan dana liburan Anda dengan memiliki lebih dari satu rekening. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Setiap pendapatan yang Anda terima tentu akan digunakan lagi untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian lagi untuk ditabung. Namun ketika kebutuhan semakin banyak, maka urgensi untuk memiliki lebih dari satu tabungan juga semakin tinggi.

Biasanya, tabungan terdiri dari penyimpanan jangka panjang di mana dana tidak boleh ditarik dan tabungan yang ditujukan untuk mencapai target nominal tertentu.

Misalnya, jika Anda ingin liburan ke luar negeri atau trip keliling Indonesia, tentunya jumlah uang yang ditabung harus lebih banyak dan tidak mungkin digabung dengan tabungan lainnya.

Nah, memiliki lebih dari satu rekening memungkinkan Anda tetap fokus pada target tabungan dengan segera mengalokasikan gaji ke rekening yang tidak digunakan untuk kebutuhan harian dan investasi lainnya.