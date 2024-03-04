Hermes Hadirkan Tampilan ala Bikers di Paris Fashion Week 2024

JENAMA fashion Hermes menampilkan koleksi terbaru Musim Gugur di Paris Fashion Week 2024. Hermes membawa koleksi yang terinspirasi berkendara dengan sepeda motor.

Dalam pameran tersebut, hermes menghadirkan runway yang "basah". Meskipun bukan aspal basah seperti di film-film Hollywood, runway yang basah itu dibuat dengan mengalirkan air melalui kisi-kisi di tengah runway.

"Idenya adalah berpikir secara tradisional tentang berkendara, mulai dari berkendara secara tradisional, tajam lalu rebel," ujar direktur kreatif Hermès, Nadège Vanhee seperti dilaporkan Womens Wear Daily.

Koleksi Hermès mungkin tidak banyak berubah, namun Vanhee layak mendapat pujian karena berhasil membalikkan keadaan. Oersembahan fesyen rumah mode ini bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih muda dan lebih diminati.

Dia fokus pada beberapa siluet utama, termasuk Perfecto Riding Jacket yang dipotong dengan presisi seperti laser, diikat di bagian pinggang, dan diselipkan dengan sabuk kulit lebar. ikatan luar lainnya. Bentuknya bagus, terlihat elegan dengan garis-garis coklat di atas rok pensil yang serasi atau kulit kecokelatan di atas legging bergaris.

Di musim di mana hampir setiap desainer menampilkan kulit di atas panggung, Hermès masih tetap ada. Dari segi kualitas, kelas atas dan segala kemewahan dapat ditemukan pada jaket kacang kulit berwarna coklat dengan bulu yang elegan.

Dipadankan dengan celana dan sepatu bot koboi Hermès yang serasi, jaket biker hitam ramping berlapis perak, dan celana kulit ketat. Vanhee menambahkan, banyak keseksian pada pakaian rajut Hermès dan terus melakukannya dengan kasmir bergaris.