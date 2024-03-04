Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Hermes Hadirkan Tampilan ala Bikers di Paris Fashion Week 2024

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |14:17 WIB
Hermes Hadirkan Tampilan ala Bikers di Paris Fashion Week 2024
Hermes di Paris Fashion Week. (Foto: Reuters)
A
A
A

JENAMA fashion Hermes menampilkan koleksi terbaru Musim Gugur di Paris Fashion Week 2024. Hermes membawa koleksi yang terinspirasi berkendara dengan sepeda motor.

Dalam pameran tersebut, hermes menghadirkan runway yang "basah". Meskipun bukan aspal basah seperti di film-film Hollywood, runway yang basah itu dibuat dengan mengalirkan air melalui kisi-kisi di tengah runway.

"Idenya adalah berpikir secara tradisional tentang berkendara, mulai dari berkendara secara tradisional, tajam lalu rebel," ujar direktur kreatif Hermès, Nadège Vanhee seperti dilaporkan Womens Wear Daily.

Hermes PFW

Koleksi Hermès mungkin tidak banyak berubah, namun Vanhee layak mendapat pujian karena berhasil membalikkan keadaan. Oersembahan fesyen rumah mode ini bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih muda dan lebih diminati.

Dia fokus pada beberapa siluet utama, termasuk Perfecto Riding Jacket yang dipotong dengan presisi seperti laser, diikat di bagian pinggang, dan diselipkan dengan sabuk kulit lebar. ikatan luar lainnya. Bentuknya bagus, terlihat elegan dengan garis-garis coklat di atas rok pensil yang serasi atau kulit kecokelatan di atas legging bergaris.

Di musim di mana hampir setiap desainer menampilkan kulit di atas panggung, Hermès masih tetap ada. Dari segi kualitas, kelas atas dan segala kemewahan dapat ditemukan pada jaket kacang kulit berwarna coklat dengan bulu yang elegan.

Dipadankan dengan celana dan sepatu bot koboi Hermès yang serasi, jaket biker hitam ramping berlapis perak, dan celana kulit ketat. Vanhee menambahkan, banyak keseksian pada pakaian rajut Hermès dan terus melakukannya dengan kasmir bergaris.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/194/3028876/erina_gudono-Jg7B_large.jpg
Harga Sandal Hermes Erina Gudono di Ngunduh Mantu Beby Tsabina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/194/3019614/new-york-jadi-pilihan-hermes-untuk-adakan-peragaan-busana-as-yang-pertama-wTxE4xN10r.jpg
New York Jadi Pilihan Hermes untuk Adakan Peragaan Busana AS yang Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/194/3013365/potret-istri-pangeran-mateen-jinjing-tas-hermes-rp3-miliar-netizen-the-real-mantu-sultan-Od3hgIv0mG.jpg
Potret Istri Pangeran Mateen Jinjing Tas Hermes Rp3 Miliar, Netizen: The Real Mantu Sultan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/194/3003979/berapa-kira-kira-harga-tas-hermes-yang-dirobek-pria-wni-karena-ogah-dikenai-pajak-bea-cukai-WT6EBEhDoD.jpg
Berapa Kira-kira Harga Tas Hermes yang Dirobek Pria WNI karena Ogah Dikenai Pajak Bea Cukai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/194/3002692/potret-gaya-jennifer-lopez-tenteng-tas-hermes-birkin-rp8-miliar-P5gtXh0xHd.jpg
Potret Gaya Jennifer Lopez Tenteng Tas Hermes Birkin Rp8 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/194/2987295/hermes-digugat-gara-gara-jual-tas-birkin-secara-eksklusif-6v2xUpRLPN.jpg
Hermes Digugat Gara-Gara Jual Tas Birkin secara Eksklusif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement