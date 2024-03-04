Dari Victoria Beckham hingga LV Hadir di Paris Fashion Week The Autumn/Winter 2024

PARIS Fashion Week The Autumn/Winter 2024 menampilkan 108 pertunjukan dan presentasi dari berbagi merek terkenal di Paris, seperti Dior, Loewe, Hermès, Balenciaga, Valentino dan Chanel. Selain itu, ada juga brand luar paris seperti Miu Miu, Victoria Beckham, Courrèges, Dries Van Noten, dan Rick Owens.

Seperti dilansir dari Vouge, Coperni mengadakan pertunjukan dengan jumlah pendatang terbesarnya hingga saat ini. Sementara pertunjukan Louis Vuitton menandai ulang tahun Nicolas Ghesquière yang ke-10 di merek tersebut.

Kontrak Nicolas pun telah diperpanjang selama lima tahun lagi. Dalam sebuah wawancaranya dengan majalah Prancis Le Figaro dia menyebut umur panjang adalah sebuah keistimewaan dalam industri ini.

"Biasanya direktur seni memiliki umur simpan yang lebih pendek. Secara pribadi, setelah 10 tahun hadir dengan hampir 40 pertunjukan bersama perusahaan ini, masih banyak yang ingin saya lakukan," katanya.

Ester Manas, Off-White, Vetements, dan Marine Serre kembali ke hadir dalam pameran itu. Manas mendirikan merek tersebut pada tahun 2019 bersama suaminya yang sekarang, Balthazar Delepierre.

Mereka kini dikenal dengan fesyen inklusifnya, terutama gaun yang cocok untuk semua tipe tubuh. Kategori baru juga akan hadir. Pada koleksi Musim Gugur/Dingin 2024, Manas pun berencana memperluas koleksi pakaian mereka. "Akhirnya Anda memiliki jaket," katanya.

Yang baru dalam kalender resmi adalah CFCL, yang merupakan singkatan dari "Clothes for Contemporary Life", oleh Yusuke Takahashi kelahiran Jepang, mantan desainer pria Issey Miyake.