Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Dari Victoria Beckham hingga LV Hadir di Paris Fashion Week The Autumn/Winter 2024

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |13:11 WIB
Dari Victoria Beckham hingga LV Hadir di Paris Fashion Week The Autumn/Winter 2024
Paris Fashion Week. (Foto: Vouge)
A
A
A

PARIS Fashion Week The Autumn/Winter 2024 menampilkan 108 pertunjukan dan presentasi dari berbagi merek terkenal di Paris, seperti Dior, Loewe, Hermès, Balenciaga, Valentino dan Chanel. Selain itu, ada juga brand luar paris seperti Miu Miu, Victoria Beckham, Courrèges, Dries Van Noten, dan Rick Owens.

Seperti dilansir dari Vouge, Coperni mengadakan pertunjukan dengan jumlah pendatang terbesarnya hingga saat ini. Sementara pertunjukan Louis Vuitton menandai ulang tahun Nicolas Ghesquière yang ke-10 di merek tersebut.

Kontrak Nicolas pun telah diperpanjang selama lima tahun lagi. Dalam sebuah wawancaranya dengan majalah Prancis Le Figaro dia menyebut umur panjang adalah sebuah keistimewaan dalam industri ini.

"Biasanya direktur seni memiliki umur simpan yang lebih pendek. Secara pribadi, setelah 10 tahun hadir dengan hampir 40 pertunjukan bersama perusahaan ini, masih banyak yang ingin saya lakukan," katanya.

Ester Manas, Off-White, Vetements, dan Marine Serre kembali ke hadir dalam pameran itu. Manas mendirikan merek tersebut pada tahun 2019 bersama suaminya yang sekarang, Balthazar Delepierre.

Mereka kini dikenal dengan fesyen inklusifnya, terutama gaun yang cocok untuk semua tipe tubuh. Kategori baru juga akan hadir. Pada koleksi Musim Gugur/Dingin 2024, Manas pun berencana memperluas koleksi pakaian mereka. "Akhirnya Anda memiliki jaket," katanya.

Yang baru dalam kalender resmi adalah CFCL, yang merupakan singkatan dari "Clothes for Contemporary Life", oleh Yusuke Takahashi kelahiran Jepang, mantan desainer pria Issey Miyake.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/194/3072206/willem_dafoe-R2kP_large.jpg
Tampil untuk Brand Fashion Wanita Miu Miu, Willem Dafoe Menggebrak di Paris Fashion Week
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/194/3070911/wonyoung_ive-YPW2_large.jpg
Wonyoung IVE Tampil Klasik di Paris Fashion Week dengan Dress Bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/194/3069730/valentino-LxV8_large.jpg
Valentino Tampilkan Koleksi Penuh Warna di Paris Fashion Week
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/194/3067825/saint_laurent-tdwe_large.jpg
Saint Laurent Hadirkan Koleksi Bold di Paris Fashion Week
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/194/3026688/katy_perry-a42h_large.jpg
Katy Perry ke Paris Fashion Week Pakai Gaun 152 Meter, Netizen: Sepanjang Anyer-Panarukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/194/2979889/potret-flawless-ten-nct-untuk-ysl-di-paris-fashion-week-ohF2fZF6GT.jpg
Potret Flawless TEN NCT untuk YSL di Paris Fashion Week
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement