HOME WOMEN BEAUTY

Putri Marino Sangat Suka dengan Parfum, Ngaku Kena Protes Anak

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |21:47 WIB
Putri Marino Sangat Suka dengan Parfum, Ngaku Kena Protes Anak
Putri Marino ngaku sangat menyukai parfum. (Foto: Instagram @putrimarino)
A
A
A

ARTIS cantik Putri Marino mengaku sangat menyukai parfum. Baginya memiliki aroma tubuh yang wangi lebih penting dibandingkan dengan penampilannya.

Sayangnya di balik kecintaannya dengan parfum, Putri Marino terkadang mendapatkan protes oleh anak semata wayangnya, Surinala Carolina Jarumilind.

"Kadang kalau aku pakai parfum dia kayak 'mama!' Dia langsung pergi," ujar Putri Marino di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Menurutnya, wangi parfum dewasa terlalu menyengat di hidung bocah berusia enam tahun tersebut.

"Mungkin terlalu sensitif hidungnya masih kecil jadi wewangian dia masih sensitif dengan wewangian," kata Putri Marino.

