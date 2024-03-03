Putri Marino Sangat Suka dengan Parfum, Ngaku Kena Protes Anak

ARTIS cantik Putri Marino mengaku sangat menyukai parfum. Baginya memiliki aroma tubuh yang wangi lebih penting dibandingkan dengan penampilannya.

Sayangnya di balik kecintaannya dengan parfum, Putri Marino terkadang mendapatkan protes oleh anak semata wayangnya, Surinala Carolina Jarumilind.

"Kadang kalau aku pakai parfum dia kayak 'mama!' Dia langsung pergi," ujar Putri Marino di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Menurutnya, wangi parfum dewasa terlalu menyengat di hidung bocah berusia enam tahun tersebut.

"Mungkin terlalu sensitif hidungnya masih kecil jadi wewangian dia masih sensitif dengan wewangian," kata Putri Marino.