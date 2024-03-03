Tips Menjaga Kesehatan Tubuh Pekerja saat Cuaca Ekstrem

MEMASUKI musim penghujan, masyarakat harus lebih ekstra menjaga kesehatan tubuhnya. Tidak hanya dengan mengatur pola hidup sehat, tetapi beberapa upaya lainnya juga perlu dilakukan untuk menunjang kesehatan.

Ketua Umum PERDOKI, Dr dr Astrid B. Sulistomi, MOH, Sp. Ok, Subsp. NioKO(K) mengatakan ada beberapa upaya yang dapat dilakukan seorang pekerja untuk menjaga kesehatannya terutama dari penyakit menular saat berada di tempat kerja.

Menurutnya, setelah kejadian Covid-19 waktu lalu banyak sekali pembelajaran yang dapat diambil untuk seseorang bisa menerapkan hidup sehat lebih baik lagi daripada sebelumnya. Misalnya dengan pencegahan penyakit.

“Menguatkan diri sendiri juga daya tahan. Daya tahan itu antara lain dengan hidup sehat, makanan yang seimbang, dan memang kalau ada vaksin juga bisa digunakan, terus juga rajin olahraga yang ini mungkin bisa untuk secara umum ya,” kata dr Astrid saat ditemui dalam sela acara Pertemuan Ilmiah Tahunan ke-16 PERDOKI, di JS Luwansa Hotel Jakarta, Jakarta Selatan, Sabtu 2 Maret 2024.

Tidak hanya itu, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, melengkapi vaksinasi mengatur pola makanan gizi seimbang, dan memperbaiki pola hidup sehat juga akan menjadi penting, sehingga dalam hal ini pemeriksaan kesehatan secara berkala harus dilakukan untuk mempertimbangkan risiko yang mungkin bisa terjadi.

Oleh karena itu, para pelaku industri harus mulai menyusun perencanaan pemeriksaan kesehatan yang tentunya dibekali dengan pengetahuan risiko. Sebab dengan begitu, pekerja akan lebih mengetahui kondisi tubuhnya.

“Tidak harus semua pekerja diperiksa semuanya, sesuai risikonya ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang perlu diperiksa. Misalnya, kena bising mungkin perlu pemeriksaan pendengaran,” ucapnya.