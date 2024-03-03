Termasuk Labuan Bajo, Harga Tiket Pesawat ke 3 Bandara Ini Turun hingga 20 Persen

HARGA tiket pesawat ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami penurunan signifikan selama beberapa waktu ke depan.

Penurunan harga tiket pesawat ini merupakan bagian dari kebijakan strategis Pemerintah Indonesia guna mendongkrak kunjungan turis ke Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

"Jadi, itu kebijakan pemerintah, kerja sama lintas kementerian, yaitu Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Pertamina," ujar Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Odo Manuhutu, di sela event Formula 1 (F1) Poweboat Danau Toba 2024 di Balige, Sumatera Utara, Minggu (3/2/2024).

Tidak hanya ke Labuan Bajo, kebijakan penurunan harga juga berlaku untuk tiket pesawat menuju 2 DPSP lainnya, yakni Bandara Internasional Sisingamangaraja XII Silangit (DPSP Danau Toba) dan Bandara Internasional Lombok (DPSP Mandalika).

Adapun penurunan harga tiket pesawat menuju Bandara di 3 DPSP tersebut berkisar antara 12-20 persen.

Kebijakan itu sudah disepakati dengan maskapai yang beroperasi ke bandara di 3 DPSP tersebut.

"Harga tiket itu kan dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu harga avtur dan suku cadang. Jadi, itu semua sudah dibicarakan dengan maskapai. Sementara, di tiga DPSP itu dulu. Nanti kami lihat lagi selanjutnya," ujarnya.