Audisi Miss Indonesia 2024, Mahasiswi Ini Ingin Suarakan Pemberdayaan Perempuan

AJANG kecantikan Miss Indonesia bukan hanya sebagai ajang mencari perempuan muda dengan paras menawan. Namun kecerdasan, kepedulian sosial, sikap atau manner dan bakat menjadi hal yang harus dimiliki oleh peserta.

Berangkat dari empat syarat tersebut, salah satu peserta Indira Fizia Kirana dengan percaya diri ikut serta dalam kompetisi dan bersaing dengan ratusan bahkan ribuan peserta dari seluruh Indonesia.

Ia mengaku, lewat ajang Miss Indonesia tahun ini ia ingin bisa menyuarakan masalah-masalah pemberdayaan kaum perempuan. Inilah yang menjadi motivasi kuat perempuan berusia 18 tahun itu.

"Saya ingin lebih speak up tentang (masalah) pemberdayaan perempuan di Indonesia," ujar Indira kala ditemui MNC Portal usai audisi yang berlangsung di Next Hotel, Yogyakarta, Sabtu (02/03/2024)