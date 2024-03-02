Potret Kimi Hime Liburan di Bali, Main di Pantai Hingga Snorkling

YOUTUBER Kimi Hime terlihat tengah main ke Bali untuk menikmati liburan bersama teman-temannya. Gamer seksi itu pun menghabiskan waktu di Nusa Penida.

Ia melakukan berbagai aktivitas, mulai dari mengunjungi tempat wisata hingga snorkling. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @kimi.hime.

Outfit summer

Potret Kimi Hime saat pamer outfit summernya. Dia memakai atasan motif floral dipadukan dengan topi. Wajahnya terlihat cantik dengan makeup tebal.

“Sumpah cakep banget,” komen @wahyu***

Pose di dalam kapal

Momen Kimi Hime saat akan menuju Nusa Penida. Dia terlihat pose di dalam kapal. Kimi Hime mengaku sangat antusias berkunjung ke Nusa Penida.

Pose di spot ikonik

Setelah sampai di Nusa Penida, Kimi Hime tak melewatkan untuk pose di spot ikonik. Ia terlihat duduk di atas batu dengan pemandangan pantai dan tebing yang indah.