Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Kimi Hime Liburan di Bali, Main di Pantai Hingga Snorkling

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |00:34 WIB
Potret Kimi Hime Liburan di Bali, Main di Pantai Hingga Snorkling
Kimi Hime. (Foto: Instagram)
A
A
A

YOUTUBER Kimi Hime terlihat tengah main ke Bali untuk menikmati liburan bersama teman-temannya. Gamer seksi itu pun menghabiskan waktu di Nusa Penida.

Ia melakukan berbagai aktivitas, mulai dari mengunjungi tempat wisata hingga snorkling. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @kimi.hime.

Outfit summer

Kimi Hime

Potret Kimi Hime saat pamer outfit summernya. Dia memakai atasan motif floral dipadukan dengan topi. Wajahnya terlihat cantik dengan makeup tebal.

“Sumpah cakep banget,” komen @wahyu***

Pose di dalam kapal

Kimi Hime

Momen Kimi Hime saat akan menuju Nusa Penida. Dia terlihat pose di dalam kapal. Kimi Hime mengaku sangat antusias berkunjung ke Nusa Penida.

Pose di spot ikonik

Kimi Hime

Setelah sampai di Nusa Penida, Kimi Hime tak melewatkan untuk pose di spot ikonik. Ia terlihat duduk di atas batu dengan pemandangan pantai dan tebing yang indah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/612/3154994/dian-6xQw_large.jpg
Profil Dian Neo Japan, Youtuber Indonesia yang Ditegur Pejabat Jepang Karena Ulah Negatif WNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/612/3130494/4_potret_jessica_jane_resmi_menikah_dengan_erwin_phang_cantik_bak_boneka-EOGI_large.jpg
4 Potret Jessica Jane Resmi Menikah dengan Erwin Phang, Cantik Bak Boneka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/612/3129461/mamalita_dan_firhan_review_brand_brand_ternama_secara_live_shopping_disambut_antusias-vYcU_large.jpg
Mamalita & Firhan Review Brand-Brand Ternama Secara Live Shopping Disambut Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/612/3001309/youtuber-medy-renaldy-gagal-review-produk-terbaru-transformers-gegara-bea-cukai-0zX1abnhr3.jpg
YouTuber Medy Renaldy Gagal Review Produk Terbaru Transformers Gegara Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/612/2975730/5-potret-terbaru-tugba-kiara-youtuber-turki-mantan-fiki-naki-pShiL3C1s6.jpg
5 Potret Terbaru Tugba Kiara, Youtuber Turki Mantan Fiki Naki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/612/2885352/daftar-10-youtuber-terkaya-di-dunia-nomor-1-pasti-akrab-dengan-para-orang-tua-1wFpG9hrRu.jpg
Daftar 10 Youtuber Terkaya di Dunia, Nomor 1 Pasti Akrab dengan Para Orang Tua
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement