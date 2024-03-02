Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jaring Perempuan Cantik Berbakat, Audisi Miss Indonesia 2024 Digelar di Yogyakarta

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |18:45 WIB
Jaring Perempuan Cantik Berbakat, Audisi Miss Indonesia 2024 Digelar di Yogyakarta
Audisi Miss Indonesia 2024 di Yogyakarta (Foto: MPI/ Yohanes Demo)
RANGKAIAN  audisi Miss Indonesia 2024 masih terus berjalan, kembali digelar untuk mencari perempuan-perempuan berbakat. Kali ini, Kota Yogyakarta dipilih sebagai audisi yang berlangsung di Next Hotel Yogyakarta, Sabtu (02/03/2024)

Executive Producer RCTI Fajar Kurniawan mengatakan, Kota Yogyakarta menjadi tempat audisi ketiga setelah Bandung dan Surabaya. Menurutnya, audisi kali ini terbilang sukses dengan antusiasme peserta yang cukup tinggi.

"Antusiasme cukup tinggi, saat ini pun masih berlangsung proses pendaftarannya," kata Fajar kala ditemui MNC Portal di sela-sela audisi, Sabtu (02/03/2024)

Dengan diadakannya pencarian bakat ini, Fajar berharap akan melahirkan perempuan-perempuan hebat, yang memiliki jiwa sosial tinggi, pintar dan berbakat untuk bisa berkontribusi bagi masyarakat Indonesia.

(Foto: MPI/ Yohanes Demo)

"Kita mencari perempuan-perempuan dengan empat kriteria. Pertama manner, kedua impresif, ketiga smart dan berjiwa sosial," ucapnya lagi.

