HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Harap Aplikasi Productive+ Mampu Dorong Produktivitas Kaum Disabilitas

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |22:45 WIB
Sandiaga Harap Aplikasi Productive+ Mampu Dorong Produktivitas Kaum Disabilitas
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi peluncuran aplikasi Productive+ sebagai media belajar secara digital (e-learning) bagi para penyandang disabilitas di Indonesia untuk memperoleh kemampuan baru dan mengasah talenta.

Melalui pembelajaran digital ini penyandang disabilitas diharapkan dapat mendapat peluang kerja dan membuka peluang usaha di berbagai sektor perekonomian, khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Ini adalah sebuah inovasi dan kami melihat para ahli pendidikan tentunya sudah sepakat bahwa transforming itu digitalizations of learning," ujar Sandi saat menghadiri peluncuran Productive+ di Azalia Hall, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari website resmi Kemenparekraf.

Menparekraf Sandiaga Uno

Ia menjelaskan, kehadiran Productive+ bisa menjadi salah satu pilihan platform belajar bagi penyandang disabilitas yang selama ini kesulitan untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan di bidang vokasi.

Sehingga, melalui aplikasi ini diharapkan dapat membuka peluang usaha dan peluang kerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

"Ini yang kita harapkan karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016, kita wajib memberikan (kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas) untuk pemerintahan 2 persen dan swasta 1 persen," lanjut Sandi.

Pada kesempatan yang sama, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo mendorong para penyandang disabilitas untuk mempertajam kreativitasnya dalam memanfaatkan digitalisasi, salah satunya dengan menjadi konten kreator.

