Mau Nonton Konser Ed Sheeran di JIS? Yuk Cek Rute Parkirnya di Sini

KONSER Ed Sheeran akan berlangsung hari ini, Sabtu (2/3/2024) di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara. Konser tunggal bertajuk (+ - : x) ini diperkirakan akan dipadati 50 ribu penonton.

Sejumlah hal menjadi pertimbangan para penonton salah satunya lokasi atau kantong parkir.

Tak perlu khawatir, ada beberapa titik yang bisa Anda tuju untuk memarkir kendaraan saat menyaksikan konser Ed Sheeran. Salah satu rekomendasinya ialah di Parkir Carnaval, Ancol.

Lokasi parkir ini bisa Anda tempuh dan merupakan area yang cukup dekat dengan JIS. Berikut cara menempuh lokasi Parkir Carnaval Ancol untuk parkir kendaraan saat konser Ed Sheeran dilansir Instagram, @ancoltamanimpian, Sabtu (3/2/2024).

1. Masuk dari Gerbang Carnaval Ancol

Bila Anda masuk dari gerbang Carnaval Ancol, lurus terus dan ikuti jalan hingga bertemu gerbang Carnaval. Setelah bertemu gerbang Carnaval, Anda perlu lurus sedikit dan belok ke kanan.

Di sana, Anda bisa menemukan lahan parkir luas untuk memarkir kendaraan Anda. Setelahnya, Anda bisa ke arah JPO menuju JIS.