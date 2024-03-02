Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tinjau IFEX 2024, Sandiaga: Pemasaran Produk Ekraf Harus Lebih Kreatif dan Inovatif

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |10:38 WIB
Tinjau IFEX 2024, Sandiaga: Pemasaran Produk Ekraf Harus Lebih Kreatif dan Inovatif
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno meninjau pameran mebel dan kerajinan internasional terbesar di tanah air bertajuk Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2024.

IFEX 2024 bertujuan memperkenalkan sekaligus memperluas pasar produk ekonomi kreatif lokal.

Sandi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dyandra Promosindo dan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) selaku mitra pemerintah dalam menggeliatkan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja melalui penyelenggaraan pameran IFEX 2024.

“Memang di tengah perlambatan ekonomi global kita harus lebih kreatif, lebih inovatif, lebih kolaboratif, dan lebih adaptif dalam memasarkan produk-produk kita,” ujarnya, mengutip website resmi Kemenparekraf.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Dengan area pameran seluas 65 ribu meter persegi, IFEX menghadirkan lebih dari 355 exhibitor yang berasal dari perusahaan maupun UMKM mebel dan kerajinan lokal serta exhibitor mancanegara.

IFEX 2024 ditargetkan dapat menarik 13 ribu buyers dari 100 negara di dunia seperti Tiongkok, Australia, AS, India, Singapura, Korea Selatan, Belanda, Prancis, hingga Malaysia.

“Kita lihat tadi ada pasar-pasar Eropa, Amerika yang hadir. Harapannya IFEX bisa memicu lebih banyak penjualan produk-produk ekonomi kreatif kita terutama furnitur ke mancanegara,” ujar Sandiaga.

Telusuri berita women lainnya
