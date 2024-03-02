Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Uniknya Tradisi Sambut Ramadhan di Tasikmalaya, Warga Beramai-ramai Tangkap Ikan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |07:47 WIB
Uniknya Tradisi Sambut Ramadhan di Tasikmalaya, Warga Beramai-ramai Tangkap Ikan
Ngagubyag Balong, tradisi unik sambut Ramadhan di Tasikmalaya, Jawa Barat (Foto: YouTUbe/Sisi Tasik)
A
A
A

BULAN suci Ramadhan hanya tinggal menghitung hari. Umat Islam di Indonesia mulai melakukan berbagai persiapan dalam menyambut kedatangan bulan penuh berkah ini.

Terdapat banyak tradisi khas Nusantara di berbagai daerah dalam menyambut Ramadhan. Kebiasaan ini sudah lestari secara turun temurun, dan sudah menjadi identitas dan ciri khas tersendiri dari masing-masing daerah.

Salah satunya yang dilakukan warga Desa Sindangasih Cikatomas, Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka memiliki tradisi unik yakni menangkap ikan beramai-ramai sebelum bulan Ramadhan tiba. Tradisi ini juga disebut sebagai ngagubyag balong.

Tradisi Sambut Ramadhan di Tasikmalaya

(Foto: YouTube/Sisi Tasik)

Menjelang Ramadhan, seluruh warga di desa berbondong-bondong menuju satu kolam ikan besar.

Mereka ramai-ramai menangkap ikan. Tradisi ini sudah ada turun temurun dan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tapi juga anak-anak.

Warga menaruh banyak ikan di kolam besar, kemudian semua warga di desa tersebut masuk ke kolam sambil menangkap ikan dengan tangan kosong.

