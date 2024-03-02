Harimau Ternyata Doyan Makan Durian, Ini Buktinya!

DURIAN adalah salah satu buah yang paling banyak penggemarnya. Namun pernahkah Anda mendengar jika buah berduri ini juga rupanya disukai oleh harimau?

Ya, harimau selama ini dikenal sebagai hewan pemakan daging yang ganas. Akan tetapi, siapa sangka jika kucing besar ini ternyata sangat doyan menyantap buah durian!

Hal tersebut disampaikan pihak Balai Taman Nasional (BTN) Tesso Nilo melalui akun media sosial Instagram-nya, @btn_tessonilo.

Disebutkan bahwa harimau punya kebiasaan unik yakni memakan buah dengan aroma menyengat itu.

Para peneliti menyebut, selain gemar menunggu hewan yang kerap berkumpul di pohon durian untuk dijadikan mangsa, harimau juga rupanya suka dengan buah durian.

(Foto: Instagram/@btn_tessonilo)

Saat musim buah datang, selain mengincar herbivora dan pemakan buah berkumpul di sekitar pohon durian, harimau juga menunggu durian jatuh untuk kemudian dimakan.

Harimau juga biasanya mengintai dari rerimbunan pohon untuk memakan hewan herbivora dan durian. Dengan begitu, dalam satu waktu harimau bisa memangsa banyak makanan sekaligus.

Bagaimana lahapnya harimau memakan durian juga ditampilkan dalam sebuah video oleh @btn_tessonilo. Harimau akan memakan buah durian yang sudah terbuka kulitnya.