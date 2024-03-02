Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Harimau Ternyata Doyan Makan Durian, Ini Buktinya!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |07:20 WIB
Harimau Ternyata Doyan Makan Durian, Ini Buktinya!
Harimau Sumatera (Foto: Pexels/Nicky Pe)
A
A
A

DURIAN adalah salah satu buah yang paling banyak penggemarnya. Namun pernahkah Anda mendengar jika buah berduri ini juga rupanya disukai oleh harimau?

Ya, harimau selama ini dikenal sebagai hewan pemakan daging yang ganas. Akan tetapi, siapa sangka jika kucing besar ini ternyata sangat doyan menyantap buah durian!

Hal tersebut disampaikan pihak Balai Taman Nasional (BTN) Tesso Nilo melalui akun media sosial Instagram-nya, @btn_tessonilo.

Disebutkan bahwa harimau punya kebiasaan unik yakni memakan buah dengan aroma menyengat itu.

Para peneliti menyebut, selain gemar menunggu hewan yang kerap berkumpul di pohon durian untuk dijadikan mangsa, harimau juga rupanya suka dengan buah durian.

Harimau Makan Durian

(Foto: Instagram/@btn_tessonilo)

Saat musim buah datang, selain mengincar herbivora dan pemakan buah berkumpul di sekitar pohon durian, harimau juga menunggu durian jatuh untuk kemudian dimakan.

Harimau juga biasanya mengintai dari rerimbunan pohon untuk memakan hewan herbivora dan durian. Dengan begitu, dalam satu waktu harimau bisa memangsa banyak makanan sekaligus.

Bagaimana lahapnya harimau memakan durian juga ditampilkan dalam sebuah video oleh @btn_tessonilo. Harimau akan memakan buah durian yang sudah terbuka kulitnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/406/3096743/melihat_bayi_bayi_satwa_langka_yang_lahir_di_bogor-lKWA_large.jpg
Melihat Bayi-Bayi Satwa Langka yang Lahir di Bogor, Singa hingga Owa Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/406/3020134/hiu_macan-8hiY_large.JPG
Hiu Macan Muntahkan Hewan Berduri Mirip Landak Bikin Kaget Ilmuwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/406/3013624/ternyata-ini-alasan-ular-king-kobra-punya-racun-paling-mematikan-di-dunia-O0iYsUeVzz.jpg
Ternyata Ini Alasan Ular King Kobra Punya Racun Paling Mematikan di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011841/bernyali-besar-benarkah-garangan-kebal-dengan-racun-ular-kobra-VDU1Iqri7G.JPG
Bernyali Besar, Benarkah Garangan Kebal dengan Racun Ular Kobra?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/406/3008920/mengenal-ular-kadut-sang-predator-air-yang-pemalu-zr4Yq40QNB.JPG
Mengenal Ular Kadut, Sang Predator Air yang Pemalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/406/3008140/lebih-ngeri-dari-piranha-ikan-mungil-ini-suka-masuk-ke-alat-vital-manusia-tSKGO2PKHp.JPG
Lebih Ngeri dari Piranha, Ikan Mungil Ini Suka Masuk ke Alat Vital Manusia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement