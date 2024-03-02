Mama Rieta Bongkar Menu Ramadhan Favorit Keluarga, Ada Kesukaan Rayyanza dan Rafathar

IBUNDA Nagita Slavina, Rieta Amilia atau yang akrab disapa Mama Rieta memang tak kalah dari sang anak dan juga menantunya, Raffi Ahmad. Pasalnya, Mama Rieta juga kerap menjadi perhatian netizen.

Tidak hanya kehidupan mewahnya, nenek dari Rayyanza dan Rafathar ini juga dikenal hobi dan jago memasak, bahkan sering membuat konten memasak di akun sosial media pribadinya.

Jelang bulan Ramadhan, Mama Rieta berkolaborasi dengan Le Meridien Jakarta membagikan menu favorit khas keluarganya saat Ramadhan. Menu andalan tersebut, hadir di Restoran La Brasserie, Le Meridien Jakarta.

(Foto: MPI/ Syifa)

BACA JUGA: Ternyata Ini Alasan Kenapa Orang Jepang Suka Makan Ikan Mentah

"Nanti menunya itu ada ayam bacem. Ini kesukaan cucu saya. Ini juga resep dari mama saya," ujar Rieta Amilia saat ditemui di Hotel Le Meridien Jakarta baru-baru ini.

Selain makanan khas Nusantara, Mama Rieta juga membuat camilan kue kering dalam bentuk hampers yang cantik. Lagi-lagi, aneka kue kering ini merupakan favorit keluarganya sejak dulu. Mulai dari nastar, kastengel, dan palm sugar cheese. Kue kering itu biasa ia buat di rumah karena keluarga sampai cucunya sangat menyukai masakannya.