Netizen Bagikan Kisah Horor Liburan di Vietnam, Menginap di Hotel Mirip Rusun Pengabdi Setan

INDONESIA memang erat dengan kejadian mistis, yang memang sudah menjadi bagian dari budaya. Tapi, kejadian mistis bukan hanya terjadi di Indonesia loh. Inilah yang dialami wisatawan asal Indonesia yang pergi berlibur ke Vietnam.

Cerita tersebut dibagikan oleh akun TikTok @ciknannnnn. Dia mengisahkan pengalaman mengerikan saat berlibur bersama saudaranya. “Liburan berasa uji nyali," tulis akun tersebut dalam keterangan videonya.

Pengalaman horor itu ia dan saudaranya rasakan saat menginap di sebuah hotel. Dia mengaku merasa jauh berbeda dengan tampilan kamar hotel yang dipesan. Bahkan dia menggambarkan hotel yang ia pesan mirip rumah susun di film Pengabdi Setan 2.

“Kurang lebih seperti ini penampakkan hotel zonk pertama kami. Kamu sebutnya hotel kematian,” katanya.

Yang bikin dia shock adalah penginapan tersebut tidak dilengkapi dengan lift. Terpaksa ia dan satu saudaranya harus mengangkat koper hingga ke lantai lima. "Bayangin harus ngangkat koper beratnya kira-kira 30 kg ke lantai lima dengan naik tangga. Sama penjaga hotel nggak boleh diseret jadi harus diangkat," kata dia.

Sementara dua orang lainnya menunggu di lobi untuk check-in hotel. “Turun-turun, mereka berdua (yang habis naik ke kamar), mukanya langsung enggak enak dan bilang ke kami buat buru-buru seret koper, pergi dari situ, bingunglah ya kan,” ucapnya.

Kemudian saudaranya yang mengecek kondisi kamar menceritakan kejadian tersebut. Menurut cerita dari saudaranya, selama naik ke lantai lima ada bercak darah di tangga. “Kami nggak tau itu darah apa, yang penting itu darah. Dan udah pasti ya nggak bakal mau tidur di situ walau cuma sejam,” katanya.

Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah penginapan dan mendapatkan apartemen. Namun di penginapan selanjutnya itu juga mereka mengalami pengalaman yang tak mengenakan.

Selamat di apartemen yang disewa, wanita tersebut mengalami kejanggalan, mulai dari mati lampu di lorong apartemen hingga mendengar suara wanita sedang tertawa. Suara dari wanita tersebut persis seperti dua saudaranya yang tidur di lantai berbeda. "Kirain mereka bakal ngetok kamar karena kami emang janjian keluar, ditungguin, ternyata enggak ada (ketokan)," tulisnya.

Tak sampai disitu, pemilik akun tersebut juga merasa diganggu oleh makhluk astral, mulai dari mendengar suara orang berjalan sampai kamar diketuk sampai tiga kali. “Akhirnya kami jam 6 (pagi) pergi ke terminal buat naik bus ke Sapa," katanya.

Sayangnya saat akan menginap di hotel ketiga mereka tertipu oleh salah satu platform perjalanan. Mereka harus menginap di hotel cabang lain. Karena harus menunggu proses pengembalian dana yang dibantu pihak hotel di Hanoi, mereka tetap berada di sana selama sekitar dua jam. Akun tersebut mengaku saat ke toilet melihat kaki pucat dari sela pintu.

“Dan tahu ada kaki yaudahlah berarti ada orang terus aku memastikan. Pas aku buka pintunya lebar dan betul aja nggak ada siapa-siapa di dalamnya,” ceritanya.