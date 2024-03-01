7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?

DERETAN jajanan murah paling disukai berikut ini mudah ditemui di penjual kue atau pasar sekitar rumah. Jajanan murah tersebut juga disukai karena rasanya yang enak dan legendaris.

Nah, buat kamu yang perlu referensi, berikut ini jajanan murah paling disukai dan layak dicoba.

Getuk

Selanjutnya ada jajanan tradisional yang dibuat dari bahan singkong rebus, yang juga tidak kalah populer dengan kue lumpur. Biasanya, getuk paling populer adalah getuk lindri. Bentuknya seperti mi yang dipadatkan dan dipotong kotak-kotak memanjang.

Getuk lindri ini akan disajikan dengan parutan kelapa yang gurih dan sedikit gula pasir. Meski tradisional, rasanya tetap bersaing dengan jajanan modern.

Bolu Kukus

Jika Anda ingin membelikan kudapan jajanan pasar yang disukai anak-anak, tidak ada salahnya untuk memilih bolu kukus. Seperti halnya adonan kue loyang yang berukuran besar, bolu kukus berbentuk mungil dan terbuat dari campuran telur, mentega, serta gula.

Warna bolu kukus biasanya menarik perhatian anak-anak, karena terdiri dari campuran pasta cokelat, pandan, atau vanila.

Onde-onde

Jajanan pasar yang juga favorit ini biasanya memiliki isian kacang hijau dan dilapisi dengan kulit tipis renyah berbahan dasar tepung terigu dengan balutan biji wijen. Onde-onde biasanya berukuran sebesar bola pingpong.

Namun, kini ada pula kreasi onde-onde yang dibuat dengan bentuk sangat mungil. Mungkin memiliki ukuran yang hanya sebesar kelereng, lho.

Lemper

Sepertinya, jajanan pasar ini adalah yang paling populer di seluruh daerah Indonesia. Bisa dibilang, lemper adalah favorit banyak orang. Mungkin, setelah disebutkan namanya saja sudah terbayang aroma lemper yang dibalut dengan daun pisang.

Meskipun mungil, camilan ketan beras dengan isi ayam atau abon ini tak boleh ketinggalan untuk Moms coba. Harganya pun cukup murah, yakni sekitar Rp2 ribu per buah.

Pastel

Pastel adalah kudapan gurih nan renyah ini juga menjadi favorit banyak orang. Bahkan, kini pastel telah banyak dikreasikan.Namun, tetap saja, yang paling populer adalah pastel berisi sayuran atau bihun.

Selain itu, tidak jarang juga ditambahkan topping telur, daging ayam atau sapi, bahkan rawit pedas untuk dinikmati bersama jajanan pasar lainnya.

Risoles

Kudapan gurih lainnya yang juga merupakan bagian dari jajanan pasar adalah risoles. Jajanan pasar yang dibalut tepung panir ini banyak dibuat variasi dengan topping modern, seperti keju, mayonnaise, smoked beef, dan lainnya.

Kini, risoles juga sudah dijual dalam bentuk beku sehingga Moms bisa menikmatinya di rumah dalam kondisi masih hangat setelah digoreng. Jangan lupa dicocol ke sambal atau dimakan bersama cabai rawit agar rasanya lebih menggugah.

Kue Lumpur

Beralih ke kudapan dengan rasa manis, Moms juga bisa mencoba kue lumpur yang rasanya sangat enak. Tidak seperti namanya, kue lumpur memiliki tekstur yang sangat lembut dan beraroma harum. Di atas kue lumpur biasanya ditambahkan dengan kismis atau dikreasikan dengan topping keju, meses, dan sebagainya.

Itulah aneka jajanan murah paling disukai.

(Martin Bagya Kertiyasa)