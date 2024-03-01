Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Suka Cemburu dan Iri dengan Teman, Ada Si Leo!

Lidia Pratama , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |15:00 WIB
4 Zodiak Suka Cemburu dan Iri dengan Teman, Ada Si Leo!
Zodiak suka iri dan cemburu dengan teman, (Foto: Tirachardz/Freepik)
A
A
A

PERASAAN cemburu tak hanya ada dalam hubungan asmara, namun juga hubungan pertemanan. Rasa cemburu dan iri dalam persahabatan atau pertemanan ini, cenderung muncul karena perasaan tak suka terhadap keberhasilan dan kebahagiaan teman.

Sayangnya, beberapa tanda zodiak disebut punya karakter alami bawaan ini. Dikenal sebagai individu yang suka iri dan cemburu terhadap kesuksesan atau pencapaian teman sendiri. Mengutip laporan Bustle, Minggu (3/3/2024) simak paparan singkatnya berikut ini.

1. Aries: Aries dikenal sebagai zodiak yang paling cemburu. Dorongan kompetitif dalam dirinya, membuat mereka ingin menjadi yang terdepan dalam segala hal, termasuk dalam kehidupan pertemanan. Meski merahasiakan perasaan cemburunya, si Aries bisa bersaing secara diam-diam dan merespon dengan menganggap segalanya sebagai kompetisi pribadi.

2. Gemini: Orang-orang Gemini cemburu ketika temannya mengumumkan kabar baik. Para pemilik zodiak ini juga cenderung membandingkan diri sendiri dan melihat kehidupan itu sebagai perlombaan besar.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
