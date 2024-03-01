Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Pasangan Zodiak Menantang Jika Bersama tapi Penuh Daya Tarik

Lidia Pratama , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |20:00 WIB
4 Pasangan Zodiak Menantang Jika Bersama tapi Penuh Daya Tarik
Pasangan zodiak menantang tapi indah, (Foto: Master1305/Freepik)
SETIAP hubungan asmara memiliki keunikan dan tantangan tersendiri. Contohnya ada beberapa pasangan yang dikenal karena dinamika hubungan asmara mereka yang sulit.

Namun, di balik hubungan yang sulit, pasangan seperti ini dengan karakternya masing-masing adalah pasangan yang cocok dan sangat indah yang mewarnai perjalanan cintanya.  Dilihat dari kacamata astrologi, ada beberapa pasangan zodiak dinilai memiliki hubungan yang sulit namun indah bahkan bisa bertahan lama. Dilansir dari Astrotalk, Sabtu (2/3/2024) berikut uraiannya.

1. Aries dan Capricorn: Pasangan Aries yang dinamis dan ambisius dengan Capricorn yang dikenal disiplin dan berorientasi pada tujuan. Meski terkadang terjadi benturan karena pendekatan yang berbeda, pasangan ini mampu menciptakan hubungan yang kuat dan bertahan lama.

2. Gemini dan Scorpio: Gabungan antara Gemini yang suka berbicara dan Scorpio yang misterius sering kali menciptakan hubungan yang menantang, namun penuh daya tarik. Fleksibilitas Gemini mengisi kedalaman emosi Scorpio.

Mekispun ada potensi kesalahpahaman, perjalanan emosional yang mendalam membuat hubungan pasangan ini memiliki daya tarik tersendiri.

