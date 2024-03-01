Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Scorpio hingga Sagitarius, 4 Zodiak Mudah Sukses Meski Malas Belajar

Lidia Pratama , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |15:00 WIB
Scorpio hingga Sagitarius, 4 Zodiak Mudah Sukses Meski Malas Belajar
Zodiak mudah sukses, (Foto: Freepik)
A
A
A

SETIAP orang memiliki perjalanan dan takdirnya sendiri dalam mencapai kesuksesan. Terkadang, tak dipungkiri banyak ditemui di kehidupan nyata orang yang tidak terlalu rajin belajar malah meraih prestasi dan kesuksesan di masa depan.

Dilihat dari karakter rasi bintang, disebut ada beberapa zodiak yang mampu mencapai kesuksesan meski pun dianggap malas belajar. Dilansir dari Knowinsiders, Sabtu (2/3/2024) berikut empat zodiak yang sukses meski malas belajar.

1. Scorpio: Scorpio dikenal sebagai zodiak yang dingin dan misterius. Scorpio seringkali lebih tertarik pada cerita sampingan daripada tugas-tugas kelas. Meskipun dianggap malas belajar, kecerdasan dan ambisi membuat mereka menonjol.

Sikap keras kepala dan ketekunan serta dedikasinya pada masa depan dan cita-cita membuatnya unggul dalam kehidupan.

2. Aries: Aries dikenal sebagai zodiak yang tidak terlalu energik dalam hal akademis. Aktif dan lincah, Aries lebih memilih terlibat dalam aktivitas sosial daripada fokus pada studi. Meski jarang memberi perhatian terhadap pelajaran, keenergian dan keterlibatannya membuka peluang kerja sama di masa depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement