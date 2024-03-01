Scorpio hingga Sagitarius, 4 Zodiak Mudah Sukses Meski Malas Belajar

SETIAP orang memiliki perjalanan dan takdirnya sendiri dalam mencapai kesuksesan. Terkadang, tak dipungkiri banyak ditemui di kehidupan nyata orang yang tidak terlalu rajin belajar malah meraih prestasi dan kesuksesan di masa depan.

Dilihat dari karakter rasi bintang, disebut ada beberapa zodiak yang mampu mencapai kesuksesan meski pun dianggap malas belajar. Dilansir dari Knowinsiders, Sabtu (2/3/2024) berikut empat zodiak yang sukses meski malas belajar.

1. Scorpio: Scorpio dikenal sebagai zodiak yang dingin dan misterius. Scorpio seringkali lebih tertarik pada cerita sampingan daripada tugas-tugas kelas. Meskipun dianggap malas belajar, kecerdasan dan ambisi membuat mereka menonjol.

Sikap keras kepala dan ketekunan serta dedikasinya pada masa depan dan cita-cita membuatnya unggul dalam kehidupan.

2. Aries: Aries dikenal sebagai zodiak yang tidak terlalu energik dalam hal akademis. Aktif dan lincah, Aries lebih memilih terlibat dalam aktivitas sosial daripada fokus pada studi. Meski jarang memberi perhatian terhadap pelajaran, keenergian dan keterlibatannya membuka peluang kerja sama di masa depan.