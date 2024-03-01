Ternyata Ini Arti Kata Ozai yang Viral di TikTok

TERNYATA ini arti kata Ozai yang viral di TikTok karena rilisnya film adaptasi, Avatar: The Last Airbender. Dalam film tersebut, Ozai adalah salah satu tokoh. Ia merupakan sosok pemimpin kerajaan api.

Ozai jugaberperan sebagai villain atau musuh di film tersebut. Selain di film Avatar: The Last Airbender, Ozai juga banyak digunakan oleh para wibu dan otaku. Lantas apa artinya?

Ternyataini arti kata Ozai yang viral di TikTok yakni diucapkan dengan ekspresi yang kesal, dahi yang di kernyitkan, dan nada bicara yang agak tinggi.

Melansir Just Litlle Japanese, Uzai （うざい） memiliki arti menyedihkan, menjijikkan, merepotkan, menjengkelkan atau lain sebagainya. Kata ini merupakan bahasa gaul yang sering digunakan remaja dan orang dewasa diJepang.

Dengan mengatakan Uzai, seseorang dapat meluapkan berbagai emosi kesal sekaligus dengan begitu mudahnya.

Uzai sejatinya berasal dari kata Uzattai （うざったい） yang memiliki arti berantakan dan menjengkelkan. Awalnya, kata ini merupakan dialek Jepang yang berarti merepotkan, tidak menyenangkan, menjijikkan, kotor atau sebagainya.