Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Arti Kata Ozai yang Viral di TikTok

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |08:42 WIB
Ternyata Ini Arti Kata Ozai yang Viral di TikTok
Ilustrasi arti kata ozai (Foto:Screen rant)
A
A
A

TERNYATA ini arti kata Ozai yang viral di TikTok karena rilisnya film adaptasi, Avatar: The Last Airbender. Dalam film tersebut, Ozai adalah salah satu tokoh. Ia merupakan sosok pemimpin kerajaan api.

Ozai jugaberperan sebagai villain atau musuh di film tersebut. Selain di film Avatar: The Last Airbender, Ozai juga banyak digunakan oleh para wibu dan otaku. Lantas apa artinya?

Ternyataini arti kata Ozai yang viral di TikTok yakni diucapkan dengan ekspresi yang kesal, dahi yang di kernyitkan, dan nada bicara yang agak tinggi.

tiktok

Melansir Just Litlle Japanese, Uzai （うざい） memiliki arti menyedihkan, menjijikkan, merepotkan, menjengkelkan atau lain sebagainya. Kata ini merupakan bahasa gaul yang sering digunakan remaja dan orang dewasa diJepang.

Dengan mengatakan Uzai, seseorang dapat meluapkan berbagai emosi kesal sekaligus dengan begitu mudahnya.

Uzai sejatinya berasal dari kata Uzattai （うざったい） yang memiliki arti berantakan dan menjengkelkan. Awalnya, kata ini merupakan dialek Jepang yang berarti merepotkan, tidak menyenangkan, menjijikkan, kotor atau sebagainya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181459//komedian_sule-xOGH_large.jpg
Sule Klaim Bisa Hasilkan Rp10 Juta Hanya dari 1 Jam Live TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/16/3174569//tiktok-ucp3_large.jpg
TikTok Kirim Data Dugaan Aliran Dana Judol, Komdigi Cabut Status Pembekuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174242//tiktok-5kOK_large.jpg
Pemerintah Bekukan Izin TikTok, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173665//purbaya-PmYW_large.jpg
Purbaya Sebut Kebijakannya Dipuji Ray Dalio: Dia Ikuti Saya di TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173410//rupiah-2P1R_large.jpg
KPPU Denda TikTok Rp15 Miliar Imbas Telat Lapor Akuisisi Tokopedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/16/3173028//ilustrasi-w8EG_large.jpg
5 Cara Dapatkan Uang dari TikTok dengan Menonton Video
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement