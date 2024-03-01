Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Taman Langit Pangalengan: Rute, Daya Tarik Wisata dan Harga Tiket Masuk

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |10:18 WIB
Taman Langit Pangalengan: Rute, Daya Tarik Wisata dan Harga Tiket Masuk
Taman Langit Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Foto: Instagram/@apramudithaks16)
A
A
A

BANDUNG memiliki banyak destinasi wisata alam menarik yang bisa dieksplor. Salah satunya ialah Taman Langit di Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Objek wisata ini yang terletak pada ketinggian 1.670 meter di atas permukaan laut (mdpl) menyuguhkan pemandangan bentangan alam hijau yang begitu memesona sejauh 360 derajat. Hamparan kebun teh, dan barisan gunung-gunung, dan samudera awan.

Saat malam hari, jika cuaca cerah, dari Taman Langit Pangalengan akan terlihat gemerlap lampu Kota Bandung yang indah. Taman Langit juga spot terbaik untuk menikmati matahari terbit (sunrise) dan matahari terbenam (sunset).

Taman Langit Pangalengan

(Foto: Instagram/@intanguesthouse_tamanlangit360)

Di sini, terdapat jembatan kayu yang terbentang sepanjang 300 meter. Ini menjadi akses penghubung dari area parkir mobil ke area spot utama, camping ground.

Jika Anda ingin berkunjung ke Taman Langit Pangalengan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama harga tiket masuknya sekitar Rp10.000 per orang dewasa, kalau anak 7 sampai 12 tahun Rp5.000 per orang.

Kemudian jika ingin bermalam, dapat memakai fasilitas camping ground yang disewakan dengan tarif mulai Rp25.000 per orang. Ini belum termasuk alat-alat camping dan parkir kendaraan.

