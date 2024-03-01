Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Papajar, Tradisi Piknik dan Makan Besar Jelang Ramadhan Khas Cianjur

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |20:48 WIB
Papajar, Tradisi Piknik dan Makan Besar Jelang Ramadhan Khas Cianjur
Ilustrasi (Foto: Instagram/@scientiasquare.park)
A
A
A

INDONESIA memiliki berbagai tradisi dalam menyambut bulan suci Ramadhan. Setiap daerah di Tanah Air melakukan tradisi dengan cara mereka sendiri, salah satunya warga Cianjur, Jawa Barat.

Ya, masyarakat Cianjur punya tradisi unik dalam menyambut Ramadhan yakni Papajar. Papajar yakni kebiasaan masyarakat Cianjur yang dilakukan sebelum melakukan ibadah puasa Ramadhan.

Bagi warga Cianjur, istilah Papajar sudah tak asing di telinga. Mengutip saluran YouTube, Cianjur On, Papajar sendiri merupakan singkatan dari 'Mapag Fajar' yaitu menyambut mulainya puasa di bulan Ramadhan.

Mapag sendiri dalam bahasa Sunda artinya menyambut, atau menyongsong. Seperti diketahui, umat Islam akan menunggu pengumuman datangnya bulan Ramadhan dari pemerintah dan ulama.

Tradisi Botram Khas Sunda

(Foto: Instagram/@museumgedungsate)

Tradisi Papajar sendiri sudah dilakukan sejak puluhan tahun silam oleh warga Cianjur. Papajar pun masih dilestarikan dan dilakukan hingga saat ini.

Banyak dari masyarakat Cianjur merasa kurang afdhol menyambut bulan Ramadhan tanpa tradisi Papajar.

Nantinya, mereka akan melakukan wisata seperti piknik, atau destinasi lainnya bersama keluarga maupun kerabat mereka.

Tidak hanya di destinasi wisata, banyak pula warga yang berbondong-bondong ke tanah lapang dan melakukan makan besar bersama sebelum melakukan puasa di bulan Ramadhan. Salah satu menu santapan yang biasa dimakan masyarakat saat Papajar ialah nasi liwet.

Halaman:
1 2
      
