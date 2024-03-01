Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Takjub Lihat Produk Ekraf Indonesia di IFEX 2024, Sandiaga: Luar Biasa!

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |18:30 WIB
Takjub Lihat Produk Ekraf Indonesia di IFEX 2024, Sandiaga: Luar Biasa!
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Instagram/@sandiuno)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno meninjau pameran mebel dan kerajinan internasional terbesar di tanah air bertajuk 'Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2024' di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Event ini berlangsung sejak 29 Februari 2024 hingga 3 Maret 2024 mendatang.

"Luar biasa! Bangga melihat produk-produk ekonomi kreatif Indonesia dalam International Furniture Expo (IFEX) di JIExpo Kemayoran," ujar Sandi, dikutip dari akun Instagramnya, @sandiuno, Jumat (1/3/2024).

Sandi menjelaskan, IFEX ini merupakan pameran mebel dan kerajinan internasional terbesar yang dilaksanakan di Indonesia dan bertujuan mendorong pengrajin lokal agar tetap optimis dan berani beradaptasi dalam menghadapi persaingan global.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: Instagram/@sandiuno)

"Sebelumnya lewat IFEX 2023 berhasil mendatangkan puluhan ribu pengunjung lokal dan international dari 115 negara. Dan semoga tahun ini dapat menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan pergerakan ekonomi," harapnya.

Dalam pameran IFEX 2024, telah ada sekitar 5.000 buyers yang akan datang registrasi secara daring dari sejumlah negara, di antaranya China, Australia, USA, India, Singapura, Korea Selatan, Belanda, Prancis, Malaysia.

Halaman:
1 2
      
